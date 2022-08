Minister Maląg: myślę, że jesienią uda się wprowadzić pracę zdalną do Kodeksu pracy

Autor: PAP

Data: 04-08-2022, 11:45

Myślę, że uda się to jesienią tego roku – odpowiedziała w czwartek pap.pl szefowa MRiPS Marlena Maląg, zapytana o to, kiedy nastąpi nowelizacja Kodeksu pracy, związana z wprowadzeniem do niego pojęcia pracy zdalnej. Dziś możliwa jest ona na podstawie przepisów covidowych.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg/ fot. PAP

Minister pracy i polityki społecznej Marlena Maląg w czwartek w Studiu PAP została zapytana o to, kiedy nastąpi nowelizacja Kodeksu pracy, w której ramach wprowadzona zostanie m.in. możliwość pracy zdalnej. "Myślę, że też uda się to jesienią tego roku" - powiedziała.

W Sejmie trwają prace nad zmianami w Kodeksie pracy

Maląg przypomniała, że w Sejmie trwają prace nad wprowadzeniem zmian, aby praca zdalna była możliwa nie tylko tak jak dotychczas, czyli na podstawie przepisów covidowych. W tym momencie trwają dalsze prace legislacyjne w sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. Zmian w Kodyfikacjach.

"Dzisiaj na podstawie przepisów covidowych funkcjonuje to tak, że rzeczywiście to pracodawca zleca prace zdalną. Natomiast w Kodeksie pracy przede wszystkim wprowadzamy definicje pracy zdalnej, a więc może być to praca zdalna całkowicie poza miejscem pracy, ale może być też praca hybrydowa, bo czasem jest taka potrzeba" - zaznaczyła.

Praca zdalna - zasady

Jak wyjaśniła szefowa MRiPS, zasady, na jakich ma funkcjonować praca zdalnej w danej firmie będą ustalone w drodze porozumienia między pracownikiem a pracodawcą. "Jeżeli (w firmie - PAP) funkcjonuje organizacja związkowa, to te porozumienia będą negocjowane między pracodawcą a organizacją związkową, jeżeli nie, to będzie regulamin, który pracodawca przedstawia i wprowadza z przedstawicielami pracowników" - dodała.

Maląg podkreśliła, że przepisy zawierają wyłączenia, w których ramach pracodawca nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej. "W przypadku rodziców wychowujących dziecko do 4. roku życia złożenie wniosku o pracę zdalną jest wnioskiem ostatecznym i pracodawca nie może odmówić" - dodała.

Zgodnie z projektem praca zdalna będzie polegała na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. Pracodawca będzie zobowiązany do zapewnienia pracownikowi zdalnemu materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych. Będzie on też zobowiązany do pokrycia kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej, jeśli taki obowiązek zostanie określony w porozumieniu lub w regulaminie.

Komu nie można odmówić pracy zdalnej?

Według propozycji pracodawca nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej m.in. rodzicom, którzy wychowują dziecko w wieku poniżej 4 lat, rodzicom i opiekunom opiekującym się osobą z niepełnosprawnością w rodzinie i kobietom w ciąży. Chyba że nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.