Rodzina w centrum życia, w centrum uwagi i rodzina, w którą inwestujemy, a więc zmieniamy podejście do tych wszystkich nakładów na politykę prorodzinną. Nie mówimy, że są to koszty dla budżetu państwa, ale jest to inwestycja w przyszłość – powiedziała w Mościcach (Lubuskie) minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W piątek, podczas wizyty w woj. lubuskim minister wzięła udział w otwarciach Centrum Wsparcia Rodziny w Mościcach oraz Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Racławiu. Pierwsze jest placówką powiatu gorzowskiego, a drugie gminy Bogdaniec w tymże powiecie. Obie inwestycje uzyskały rządowe dofinansowanie.

"…Polska musi być państwem silnym, nowoczesnym, rozwijającym się. Muszą rozwijać się nawet najmniejsze miejscowości. Pamiętacie państwo, jak to było za naszych poprzedników, jak inwestowano przede wszystkim w duże miasta, które miały się rozwijać, a tak naprawdę te małe miejscowości być jak taki obwarzanek wokół tych dużych miast. My od tego odeszliśmy. Rozwój - przede wszystkim zrównoważony, dynamiczny - całego kraju i postawienie na politykę prorodzinną" - mówiła w czasie uroczystości w Mościcach minister Maląg.

Minister wymieniła programy wspierające polskie rodziny, mówiła o działaniach rządu na rzecz zapewnienie Polakom godnej pracy i płacy, o przeciwdziałaniu skutkom pandemii. Zapowiedziała kontynuowanie programów społecznych.

"Szanowni państwo, pozwólcie, że przede wszystkim zapewnię polskie rodziny, że dzisiaj wszystkie działania, które podejmujemy, podejmujemy z państwem i dla państwa, bo działania, te misje, które mamy sprawując pewne urzędy, funkcje, to są przede wszystkim takie, które mają służyć drugiemu człowiekowi. Taka jest nasza misja i tak będziemy działać, abyście państwo zawsze czuli to wsparcie ze strony państwa" - powiedziała do zebranych na uroczystości Maląg

Na budowę i wyposażenie Centrum w Mościcach powiat gorzowski otrzymał 4,2 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł ok. 11 mln zł.

Placówka powstała na bazie terenu i budynku dawnej szkoły, który zmodernizowano i dobudowano do niego drugi pawilon. Jej otwarcie jest planowane za ok. dwa miesiące. Obecnie trwają formalności z związane z prawnym funkcjonowaniem centrum.

Będzie one miało za zadanie wzmocnienie roli środowiska rodzinnego poprzez działania na rzecz poprawy i lepszego funkcjonowania rodziny, przeciwdziałanie rozpadowi rodziny, wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży, zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Ma także oferować zajęcia "Szkoły dla rodziców", wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży.

W centrum zostaną uruchomione dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze - typu socjalizacyjnego oraz interwencyjnego - pieczy zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodziców.

"Każda z placówek będzie przeznaczona dla 14 dzieci. Dzieci będą kierowane tutaj z powiatu gorzowskiego, ale również z całej Polski. Będą tutaj mieszkały, będą stąd dojeżdżały do szkół, będą pracowały z psychologiem, pedagogiem i innymi specjalistami. Jest to instytucjonalna piecza zastępcza. Niestety, w ostatnim czasie brakuje miejsc dla dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, stąd pomysł tych placówek" - powiedziała dyr. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Starostwa Gorzowskiego Adriana Tutak.

Z Kolei w Racławiu minister wzięła udział w otwarciu Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przeznaczonego dla dorosłych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy nie mogą korzystać z usług w innych ośrodkach wsparcia, a takiego wsparcia wymagają.

"Wsparcie osób niepełnosprawnych jest priorytetem naszego rządu (…) Ponad 37 mld zł tegorocznego budżetu przeznaczamy na wsparcie osób niepełnosprawnych - w stosunku do ponad 15 mld zł w roku 2015. Ale przede wszystkim (…) ważne jest to, jaki jest kierunek. Osoby, które potrzebują wsparcia, na to wsparcie ze strony państwa powinny liczyć i to wsparcie nasz rząd realizuje" - oznajmiła w Racławiu minister Maląg.

Minister mówiła o znaczeni Funduszu Solidarnościowego i innych formach wsparcia osób niepełnosprawnych. Dodała, że w skali kraju podpisano umowy na łączną kwotę blisko 400 mln zł na 102 centra opiekuńczo-mieszkalne. Do użytku oddano dotychczas 32. Te w Racławiu jest pierwszym w Lubuskiem. Docelowo w tym województwie powstaną cztery takie centra.

Maląg przypomniała, że obecny rząd wprowadził nowe świadczenia dla osób niepełnosprawnych, przyczynił się do podwyższania poziomu renty socjalnej i świadczenia pielęgnacyjnego, a w ostatnim czasie została przyjęta ustawa o wprowadzeniu świadczenia wpierającego, które zacznie obwiązywać od początku przyszłego roku.

"To jest świadczenie wspierające, jest to powiązane ze świadczeniem pielęgnacyjnym. Z tym, że to świadczenie będzie przypisane dla osoby niepełnosprawnej, a więc automatycznie opiekunowie tych osób będą mogli podjąć pełną aktywność zawodową, a poziom wsparcie będzie uzależniony od potrzeb, które będą ustalone przez zespół. Maksymalna taka potrzeba wsparcia to może być 220 proc. renty socjalnej" - wyjaśniła minister.

Jeśli chodzi o inwestycję w Racławiu, to na budowę i wyposażenie Centrum gmina Bogdaniec otrzymała z Funduszu Solidarnościowego ok. 3 mln zł. Inwestycja kosztowała ponad 4,2 mln zł. Samorząd uzyskał także 300 tys. zł na funkcjonowanie placówki do końca 2023 r.

Placówka rozpocznie działalność z początkiem września. Jest przeznaczona dla 20 osób niepełnosprawnych, w tym dla 15 na pobyt dzienny i dla pięciu na pobyt całodobowy.

"Dajemy obiekt drugim osobom. Tym, które najbardziej tego potrzebują i które przez wiele lat były zamknięte w swoich rodzinach, swoich domach, korzystały z opieki asystenta bądź usług domów zlokalizowanych na terenie województwa. Od września będą tu" - powiedziała wójt Bogdańca Krystyna Pławska.

Dodała, że gdyby nie wsparcie finansowe ze strony rządu, ten obiekt na pewno by nie powstał, choć tego typu placówka od lat była wpisana w gminną strategię rozwiązywania rozwoju problemów społecznych. Samorządu nie byłoby bowiem stać na wykonanie tej inwestycji.