Póki rządzi PiS programy prorodzinne będą realizowane; rodzice muszą wiedzieć, na co mogą liczyć ze strony państwa - powiedziała w poniedziałek w TVP Info szefowa MRiPS Marlena Maląg. Zmiany demograficzne to proces trwający dekady, a nie jedną czy dwie kadencje - wskazała.

Minister przypomniała, że prezydent Andrzej Duda uroczyście podpisał w poniedziałek nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, podwyższającą świadczenie 500 plus do 800 zł na każde dziecko.

"To inwestycja. (…) To konkretne wsparcie, to nie jest koszt" - zaznaczyła.

Szefowa MRiPS wskazała, że świadczenie to jest elementem szerszej polityki prorodzinnej rządu, która obejmuje m.in. program Maluch+, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy czy program Dobry Start.

"Póki Prawo i Sprawiedliwość będzie sprawowało rządy nie dopuścimy, by świadczenia były odbierane czy zagrożone. Rodzice muszą wiedzieć, na co mogą liczyć ze strony państwa" - powiedziała.

Minister zwróciła uwagę, że zmiany demograficzne to proces trwający dekady, a nie jedną czy dwie kadencje. Dlatego, jak dodała, "trzeba stabilnie zarządzać polityką prorodzinną".