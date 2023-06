Przed nami najważniejsza zmiana, zmiana mentalnościowa. To praca na kolejne kadencje: trzecią i czwartą - powiedziała szefowa MRiPS Marlena Maląg. Musimy zbudować model państwa, naszej polityki na najbliższe 8 lat, musimy widzieć nasz dalekosiężny cel, jak Polska ma wyglądać.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg gościła w piątek na XVIII Zjeździe Klubów "Gazety Polskiej" w Spale (woj. łódzkie).

"Musimy być silni i pokazywać prawdę, rzeczywistość" - wskazała szefowa MRiPS. "Przywróciliśmy wiek emerytalny, dziś Polacy nie pracują za symboliczne pięć złotych, nie jesteśmy tanią siłą roboczą dla Unii Europejskiej. Stwarzamy tutaj, u nas w Polsce, godne warunki do pracy, godne warunki do życia. To się sprowadza do tego, że Polacy wracają z zagranicy" - powiedziała.

Zwróciła uwagę na niski wskaźnik bezrobocia w Polska, jak podkreśliła, historycznie najniższy. Przywołała też najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego, z których, jak mówiła, wynika, że skala zjawiska ubóstwa jest mniejsza. niż była w 2015 r.

"Oni dbali przede wszystkim o warszawskie elity, o samych siebie" - powiedziała Maląg wskazując na rząd PO-PSL. "A my chcemy przede wszystkim tworzyć nowoczesne państwo, które potrafi siłą swojego rozwoju podzielić się z Polakami. I taka idea, taka filozofia nam przyświeca, tak będziemy realizować ten rozwój w przyszłości" - zapewniła.

Zaznaczyła, że przed obecną władzą jest jeszcze wiele do zrobienia w polityce społecznej. "Wsparcie finansowe jest bardzo ważne, ale najważniejsza zmiana, która jest jeszcze przed nami, to jest zmiana mentalnościowa" - zauważyła minister rodziny i polityki społecznej.

"My stwarzamy warunki, takie, aby młodym ludziom przywrócić marzenia o założeniu rodziny" - podkreśliła Maląg. "To jest wielkie wyzwanie. Cały czas jesteśmy w tej pułapce niskiej dzietności. Przyczyna się do tego oczywiście sytuacja związana z zarządzaniem naszych poprzedników: prywatyzacje, dzikie prywatyzacje doprowadzały do wysokiej stopy bezrobocia, do braku poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji, więc nie zakładano rodzin, nie rodziły się dzieci" - mówiła. Według niej pokłosiem tego jest 1,5 mln kobiet mniej w wieku rozrodczym i niski wskaźnik urodzeń. "Dlatego wszystkie nasze działania idą w tym kierunku, by zmienić tę sytuację" - dodała.

Wskazała, że jest to praca na kolejne kadencje "trzecią, ale i czwartą kadencję". "Musimy zbudować model państwa, naszej polityki na najbliższe 8 lat" - powiedziała. Jak mówiła, po 8 latach rządzenia "musimy widzieć, jaki jest ten nasz cel dalekosiężny na za 8 lat, jak Polska ma wyglądać". "Silna Polska, gdzie architektem tych wszystkich zmian będzie prezes Jarosław Kaczyński, daje tę siłę i pewność do tego, że w tym kierunku pójdziemy" - podkreśliła szefowa MRiPS.