Minister Maląg: przywróciliśmy wiek emerytalny nie po to, by go wydłużać

Autor: PAP

Data: 13-06-2022, 12:12

Gdy mówimy o środkach z KPO, opozycja zaczyna opowiadać, że chcemy wydłużyć wiek emerytalny. Nic bardziej błędnego. Przywróciliśmy wiek emerytalny nie po to, by go wydłużać – zapowiedziała w poniedziałek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

PiS nie zamierza wydłużać czasu pracy Polaków/ fot. Adryan RA on Unsplash

Szefowa MRiPS wzięła udział w otwarciu śląskiej II Wojewódzkiej Konferencji Senioralnej i Targów Seniora Silver Silesia, które odbywają się w Bielsku-Białej.

"Przywróciliśmy wiek emerytalny. 60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn. Dziś, gdy mówimy o środkach z KPO, opozycja zaczyna opowiadać, że chcemy wydłużyć wiek emerytalny. Nic bardziej błędnego. My ten wiek przywróciliśmy nie po to, by go wydłużać, bo wiarygodność jest dewizą naszych rządów. Tak będziemy postępowali. Wprowadzamy rozwiązania, które pomagają podjąć decyzję, czy czujemy się na siłach i chcemy dalej pracować, czy chcemy przejść na emeryturę" - mówiła minister Maląg.

Praca na emeryturze

Jak dodała, rząd wprowadza różne rozwiązania korzystne dla seniorów, m.in. w systemie podatkowym. To kwestia 30 tys. kwoty wolnej od podatku oraz wprowadzenie emerytur bez podatku do kwoty 2,5 tys. zł. "Od lipca sytuacja się zmieni, ponieważ próg podatkowy z 17 proc. obniży się do 12 proc. Sytuacja dla emerytów będzie jeszcze bardziej korzystna" - wyjaśniła.

Minister podkreśliła, że w polityce podatkowej ważne jest też wprowadzenie PIT-0 dla osób, "które czują się na siłach, by jeszcze pracować, dzielić się swoim doświadczeniem i mieć z tego jeszcze korzyści".

"My takie rozwiązania wprowadziliśmy. Nie jest odprowadzany podatek do 120 tys. zł" - powiedziała.

Marlena Maląg podkreśliła zarazem, że tematyka polityki senioralnej jest dla rządu bardzo ważna.

"Seniorów mamy blisko 10 mln. To coraz większa grupa, która powinna zostać otoczona stosownym wsparciem" - mówiła. Wskazała, że rządowi zależy, by sytuacja seniorów była oparta na dwóch silnych filarach. Pierwszy jest finansowy. To wzmocnienie poprzez świadczenia czy godną rewaloryzację. Drugi wiąże się z pobudzaniem aktywności osób starszych.

14. emerytura

Minister podkreśliła, że obecne czasy są trudne. "Po pandemii koronawirusa, czyli kiedy ratowaliśmy każde miejsce pracy, teraz jest wojna na Ukrainie. A więc sytuacja związana z inflacją i sytuacja geopolityczna wymaga odpowiedniego wsparcia, które dotyczy nie tylko rodzin z małymi dziećmi, ale także seniorów, bo dochody tej grupy są niższe. Rozwiązania wprowadzone w tarczy antyinflacyjnej wspierają osoby starsze. Dlatego 14. emerytura jest wprowadzana, aby pomóc w ten trudny czas" - mówiła.

Jak przypomniała, 14. emerytura zostanie wypłacona już po raz drugi. Stanie się to od 25 sierpnia.

Minister Marlena Maląg podkreśliła, że niezwykle ważne jest wsparcie w aktywizacji osób starszych. "Kiedy jesteśmy aktywni, czujemy się potrzebni i mamy energię do życia, jesteśmy po prostu zdrowsi" - wskazała.

Program Senior plus

Szefowa resortu przypomniała, że wśród programów aktywizujących seniorów jest m.in. "Senior plus".

"Gdy obejmowaliśmy rządu istniało niespełna 100 domów i klubów seniora. Dziś jest ich ponad 1 tys. Kolejne będą powstawały" - podała. Mówiła też o programie "Aktywni plus", który kierowany jest do organizacji pozarządowych oferujących różne propozycje zmierzające do aktywizacji osób starszych.

"100 mln zł wsparcia, rokrocznie, na realizację tych programów" - dodała.

Zdaniem prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego polityka senioralna jest niezwykle istotna.

"Osoby 60 plus to bardzo istotna grupa społeczna, która ma swoje osiągnięcia i problemy specyficzne dla niej. Na tej konferencji i targach mówimy seniorom, że chcemy o nich dbać i aby byli aktywni" - powiedział.

Targi dla seniorów

Podczas targów do 15 czerwca w bielskiej hali pod Dębowcem swoje oferty prezentuje ponad 60 wystawców z całej Polski. Seniorzy mogą się przebadać w Miasteczku Zdrowia. Porad udzielają lekarze specjaliści z 13 śląskich szpitali. Wystąpią też artyści seniorzy.

Seniorzy powyżej 60 lat mogą bezpłatnie dojechać na targi autobusami linii 7 i 8.

Targom towarzyszy konferencja naukowa "Senior konsument wpływający na rozwój gospodarki".

Konferencja i targi organizowane są po raz drugi. Poprzednia edycja odbyła się przed pandemią w Gliwicach. Uczestniczył w niej ok. 4 tys. osób.