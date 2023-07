Jesteśmy wiarygodni, dlatego realizujemy programy, które służą drugiemu człowiekowi i zmieniamy Polskę na lepsze - powiedziała w sobotę w Krotoszynie minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Jak zaznaczyła, na ziemię krotoszyńską w ramach różnych programów społecznych trafiło 300 mln zł.

W czasie sobotniego Pikniku Rodzinnego 800+ w Krotoszynie (Wielkopolskie), w którym wziął udział premier Mateusz Morawiecki, szefowa resortu rodziny i polityki społecznej podkreśliła, że współpraca rządu z samorządowcami "ma służyć drugiemu człowiekowi, ma służyć mieszkańcom".

Jak zaznaczyła, "zmieniamy Polską jak najlepiej potrafimy".

"Chcemy być wiarygodni i jesteśmy wiarygodni, dlatego realizujemy programy, które służą drugiemu człowiekowi i zmieniamy Polskę na lepsze" - powiedziała minister Maląg wskazując na programy społeczne, które, jak oceniła - są "programami społeczno-gospodarczymi".

"To są wszystkie inwestycje w ramach Polskiego Ładu, które zmieniają oblicze Polski, które przede wszystkim pokazują, że najmniejsze miejscowości są dla nas bardzo ważne, bo to państwo - mieszkańcy ziemi krotoszyńskiej - to wam mają służyć te programy" - wskazała minister.

Zwróciła uwagę, że programy, za które odpowiada resort rodziny i polityki społecznej "trafiają do polskich rodzin bez względu, jaka jest ich sytuacja". "Program 500 Plus, który jest zmianą historyczną i filozoficzną pokazał w kierunku idzie rząd Prawa i Sprawiedliwości" - powiedziała Maląg.

Wspomniała, że od 1 stycznia 2024 r. będzie obowiązywał program 800 Plus.

"Na ziemię krotoszyńską w ramach różnych programów społecznych trafiło 300 mln zł" - dodała szefowa MRiPS.

Jak zaznaczyła, "chcemy konsekwentnie, z wiarygodnością realizować nasze zadania".

Minister Maląg powiedziała, że w ramach programu Maluch Plus, "na ziemię krotoszyńską w tym roku trafi ponad 17 mln zł". "Zostaną utworzonych blisko 300 nowych miejsc, aby dać rodzicom możliwość łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym" - dodała.

Zaznaczyła, że kolejnym dowodem wiarygodności rządu PiS jest ustawa o 14. emeryturze. Jak podkreśliła, "czternasta emerytura staje się faktem i na stałe będzie wpisana w portfel seniorów".

"Robimy to z miłości do Polski, aby piękniała, aby była państwem nowoczesnym, rozwijającym się, aby była liderem na tle Unii Europejskiej" - powiedział szefowa resortu rodziny i polityki społecznej.