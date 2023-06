Mamy historycznie najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej. Razem z Czechami zajmujemy pierwsze miejsce pod względem najniższego bezrobocia – powiedziała w piątek podczas uroczystej sesji Rady Miasta Kalisza minister rodziny i polityku społecznej Marlena Maląg.

Minister rodziny i polityki społecznej wzięła w piątek udział w uroczystej sesji Rady Miasta Kalisza z okazji święta miasta.

Podczas swojego wystąpienia powiedziała, że Kalisz dynamicznie się rozwija i jest liderem na mapie kraju. "Skutecznie sięga po środki rządowe" - zauważyła.

Poinformowała, że tylko w czasie pandemii kaliskie firmy otrzymały z Polskiego Funduszu Rozwoju blisko 300 mln zł dofinansowania. "Celem rządu była ochrona miejsc pracy i pomaganie firmom, żeby przetrwały" - przypomniała.

Dzięki temu - jak powiedziała - Polska odnotowała historycznie najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej. "Razem z Czechami mamy pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o najniższe bezrobocie" - powiedziała i wyjaśniła: "To nie dzieje się z przypadku. To są właśnie te setki miliardów złotych w skali kraju zainwestowane w rozwój".

Zdaniem minister rodziny, by kraj mógł dalej rozwijać się po okresie pandemii rząd wprowadził inwestycje strategiczne, na co przeznaczył kolejne środki. "W przetargach zazwyczaj biorą małe lokalne firmy, dzięki czemu dalej utrzymujemy dobrą koniunkturę na rynku pracy" - przekazała.

Zdaniem minister, ważne jest wsparcie rodzin. Przypomniała, że w ramach programu 500 plus do polskich rodzin trafiło 230 mld złotych. W Kaliszu na realizację programu wydano już ponad pół miliarda zł, w powiecie kaliskim - ponad miliard. "To są środki, które są potrzebne na to, aby dokonała się rewolucja godnościowa" - wyjaśniła.

Zdaniem minister, Polska zdała egzamin nie tylko podczas pandemii, ale przede wszystkim podczas wojny w Ukrainie. "Polska zdała egzamin przede wszystkim z człowieczeństwa. Naszym obowiązkiem jest walczyć, aby Ukraina z sowiecką Rosją zwyciężyła i aby wszystkie kraje były wolne, bo tak naprawdę dzisiaj Ukraina walczy o wolność Europy i świata" - powiedziała.

Minister wręczyła włodarzom Kalisza czek na 5 mln zł na utworzenie nowych miejsc opieki żłobkowej w mieście. Poinformowała, że podmioty prywatne z Kalisza otrzymają na ten cel dotację w wysokości 13 mln zł.