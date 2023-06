Minister środowiska Niemiec złożyła deklarację, że rozpozna temat Turowa i że w późniejszym terminie podejmiemy dialog na ten temat – powiedziała w środę w Słubicach minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Anna Moskwa w środę spotkała się z minister środowiska RFN Steffi Lemke.

"Wczoraj podano do publicznej wiadomości wyrok WSA w Warszawie, dotyczący wydłużenie koncesji dla kopalni w Turowie na wydobycie węgla brunatnego do roku 2044. Jedną ze stron tych postępowań - biorącą udział we wszystkich trwających obecnie postępowaniach, których jest 14 - jest niemieckie miasto Zittau" - stwierdziła minister Moskawa.

Przypomniała, że dla Polski elektrownia w Turowie, która wykorzystuje węgiel brunatny z kopalni, jest jednym z "głównych ośrodków energetycznych", wytwarzających do 7 proc. produkcji po polskiej stronie. Poza tym zapewnia m.in. ciepłą wodę mieszkańcom tamtej okolicy.

"W tym obszarze funkcjonuje 1 kopalnia po polskiej stronie, po niemieckiej jest ich 7 a po czeskiej - 5. W naszym postępowaniu szanujemy prawo każdego państwa do wyboru miksu, dlatego jesteśmy zaniepokojeni postępowaniem niemieckiego miasta. Nie mamy innych postępowań, żebyśmy mieli taką aktywność niemieckiego miasta" - stwierdziła Anna Moskwa.

Przypomniała, że miasto Zittau brało udział w postępowaniu odwoławczym, trwającym 2 lata i że podpisało porozumienie.

"Będę wdzięczna za dobry dialog po niemieckiej stronie, żeby to się więcej nie zdarzyło" - stwierdziła minister klimatu.