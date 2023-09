Biznes i technologie

Minister Moskwa: Polska jest potentatem w produkcji wodoru

Autor: PAP

Data: 26-09-2023, 15:51

Polska jest potentatem w produkcji wodoru, to przewaga w stosunku do wielu państw europejskich – przekonywała we wtorek w Kielcach minister klimatu Anna Moskwa. Zdaniem minister upowszechnienie wodoru w Polsce to nie przyszłość, ale teraźniejszość.