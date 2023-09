Polski program wsparcia przemysłów energochłonnych nie powinien budzić w KE kontrowersji i powinien być objęty szybką ścieżką notyfikacji – oceniła w poniedziałek w Katowicach minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Zastrzegła, że obecnie trudno prognozować konkretną datę notyfikacji.

Podczas poniedziałkowej inauguracji Europejskiego Kongresu Stalowego Steel 2023 w Katowicach szefowa MKiŚ zadeklarowała, że przemysły energochłonne, czyli zużywające w swoich procesach technologicznych duże ilości energii elektrycznej, mogą liczyć na kontynuację rządowego wsparcia.

"Niezmienna deklaracja: będziemy bronić interesu przemysłu energochłonnego, jak to udowodniliśmy wielokrotnie w ostatnich latach, budując również skuteczne sojusze w tym obszarze" - powiedziała minister Moskwa.

Przypomniała, że przyjęty przez rząd program wsparcia przemysłów energochłonnych, będący kontynuacją wcześniejszych działań w tym zakresie, jest obecnie w toku procedury notyfikacyjnej, prowadzonej z polskiej strony przez resort rozwoju i technologii.

"Na poziomie politycznym w Komisji Europejskiej jest zrozumienie. Jeszcze dzisiaj jest kolejna runda negocjacji, uzgodnień notyfikacyjnych z KE. Kiedy ona się zakończy - to tylko szanowna Komisja wie" - zaznaczyła w Katowicach Anna Moskwa.

"Mamy poczucie, że program jest na tyle zbliżony do poprzednich zasad, że nie powinien budzić kontrowersji i powinien być objęty szybką ścieżką notyfikacji, niemniej jednak żadnej wiążącej daty na dzisiaj nie jestem w stanie podać, bo piłeczka ciągle jest po stronie KE" - dodała minister klimatu i środowiska, deklarując stałą gotowość strony polskiej do negocjacji i szybkiego odpowiadania na ewentualne pytania Komisji w tej sprawie.

Minister Moskwa dodała, że będący operatorem programu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował już konkurs dla firm energochłonnych, z zasadami nieznacznie tylko zmodyfikowanymi w stosunku do poprzednich, aby po uruchomieniu programu firmy mogły szybko złożyć wnioski.

Szefowa resortu klimatu zadeklarowała otwartość na - jak to ujęła - "kolejny pakiet elastyczności dla przemysłów, przede wszystkim energochłonnych, tak żeby udostępnić jak największą ilość odnawialnych źródeł energii oraz zapewnić elastyczność korzystania z tych źródeł". Moskwa przypomniała, że w ostatnim czasie wprowadzono wiele uproszczeń i ułatwień w procedurach administracyjnych dotyczących OZE.

Minister przypomniała, że dla przemysłu dostępne są środki w ramach programu "Energia" z budżetem 4 mld zł. To pieniądze na projekty zmniejszające negatywne oddziaływanie na środowisko, a także na poprawę efektywności energetycznej czy rozwój OZE. "Przygotowujemy kolejne edycje programów, aby wychodzić naprzeciw potrzebom" - zadeklarowała.

Odnosząc się do wdrażanego przez KE rozwiązania CBAM (ang. Carbon Border Adjustment Mechanism - mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2), zwanego popularnie cłem od śladu węglowego, Anna Moskwa przypomniała, że mechanizm ten zakłada wycofywanie bezpłatnych uprawnień do emisji CO2. Zaznaczyła, że w opinii strony polskiej ma to następować - zgodnie z unijnymi regulacjami - zbyt szybko i bez mechanizmów kontrolnych.

"Uważamy, że jeżeli CBAM nie zadziała lub okaże się, że wymaga poprawy, potrzebny jest mechanizm korygujący. Polska opowiada się za okresem przejściowym - obserwacji CBAM, bez wycofywana bezpłatnych uprawnień, a potem powolne rozpoczęcie mechanizmu wycofywania, z dynamiką wprost proporcjonalną do skuteczności CBAM" - wyjaśniła minister Moskwa. Przyznała, że Polsce nie udało się przekonać do tego postulatu innych krajów.

Szefowa MKiŚ zwróciła uwagę na skalę wyzwań związanych ze stale rosnącym zapotrzebowaniem na energię. W konserwatywnym scenariuszu w 2040 r. będzie ono co najmniej dwukrotnie wyższe niż obecnie, co oznacza konieczność budowy nowych źródeł energii; energii - jak zastrzegła minister Moskwa - taniej i zielonej. Przypomniała, iż ubiegły rok był w Polsce rekordowy w obszarze rozwoju OZE, zaś od 2015 r. wolumen odnawialnych źródeł wzrósł 3,5-krotnie.

Minister zapewniła, że obok inwestycji w nowe moce zgodnie z harmonogramem postępują też przedsięwzięcia w zakresie budowy i modernizacji sieci przesyłowych, które mają umożliwić przesył energii także z północy na południe kraju, a nie - jak dotąd - głównie z południa na północ.

"Te inwestycje są realizowane zgodnie z harmonogramem, co oznacza że sukces energetyki wiatrowej na morzu będzie nie tylko sukcesem północy Polski, ale też sukcesem południa, dzięki możliwości przesyłu tej energii" - powiedziała minister, przypominając, że w tym roku rozpocznie się budowa pierwszej polskiej farmy wiatrowej na Bałtyku.

"Jeżeli jeszcze zwiększymy moce na morzu, a taki potencjał mamy, to w 2040 roku możemy mieć nawet 18 gigawatów produkcji energii z morskiej energetyki wiatrowej, co jest ważnym zaspokojeniem krajowych potrzeb" - dodała Anna Moskwa.

Przypomniała, że w 2026 r. ma się rozpocząć budowa pierwszej w kraju dużej elektrowni jądrowej, dla której decyzja środowiskowa - jak oceniła - powinna być wydana w najbliższych tygodniach. Rozwijane będą także technologie jądrowe na mniejszą skalę.

"Te wszystkie plany doprowadzą nas do scenariusza, gdzie w 2040 roku 74 proc. mocy zainstalowanej to będą źródła odnawialne i energetyka jądrowa, a ok. 73 proc. produkcji będzie pochodzić z tych właśnie źródeł" - przypomniała Moskwa, zastrzegając, że taki plan przewidziano w konserwatywnym scenariuszu polityki energetycznej.