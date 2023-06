Resort klimatu i środowiska jest gotowy do podpisania umów z Węglokoksem i spółką PGE Paliwa ws. rekompensat dla tych firm za sprowadzony z zagranicy węgiel – poinformowała w piątek szefowa resortu Anna Moskwa. Rozliczenia mają następować w miarę wprowadzania węgla na rynek lub jego sprzedaży innym podmiotom.

W ubiegłym roku, wobec braków węgla opałowego na rynku, spółki Węglokoks i PGE Paliwa zostały zobowiązane decyzją premiera do importu węgla. Część trafiła do gospodarstw domowych i odbiorców komunalnych, jednak część sprowadzonego węgla (głównie miałów nienadających się do spalania w sektorze komunalno-bytowym) pozostała na składowiskach obu firm.

Minister Moskwa, pytana w piątek o sprawę w Polskiej Nowej Wsi na Opolszczyźnie, podkreśliła, że Węglokoks i PGE Paliwa "wykonały swoje zadanie wynikające z polecenia premiera: zakupiły, dowiozły, rozładowały węgiel - nie tylko w portach, ale też na konkretnych składach".

"Przypomnę, że dzięki dobrej współpracy z samorządem, udało nam się węgiel zamówiony i dostarczony przez Węglokoks i PGE Paliwa dostarczyć do wszystkich gospodarstw domowych, za co jesteśmy bardzo wdzięczni" - dodała minister, podkreślając, iż ta część programu samorządowego znalazła już swoje rozliczenie.

"Druga część zadania, czyli wprowadzenie ewentualnych nadwyżek na rynek i przekazanie rekompensat do Węglokoksu i do PGE Paliwa, to jest proces, który się rozpoczyna. Jesteśmy gotowi do podpisania umowy. Zakończyliśmy negocjacje tej umowy z Węglokoksem i z PGE Paliwa" - poinformowała Anna Moskwa.

Minister wyraziła przekonanie, że w tym roku zaangażowanie tych spółek w dostawy węgla nie będzie już niezbędne. "Popyt, podaż i relacje na rynku nam się wyrównały (…). Mamy ten zapas (węgla - PAP) zarówno dla ciepłowni, jak i gospodarstw domowych po ubiegłym sezonie. Dzięki temu też możemy czuć się bezpiecznie" - zapewniła szefowa resortu klimatu i środowiska.

Przypomniała, że środki na rekompensaty dla obu firm zostały zabezpieczone, co potwierdziły już prace w odpowiednich komisjach sejmowych.

"Jest gotowość do podpisania tej umowy. Oczywiście rozliczenie (nastąpi - PAP) proporcjonalnie do wprowadzania węgla na rynek czy zakupu przez inne podmioty; to jest w gotowości. I ten etap zgodnie z zaplanowanym harmonogramem właśnie się odbywa" - powiedziała minister.

"Jesteśmy w dobrym kontakcie z jedną i drugą spółką, rozmawiamy też ze stroną społeczną. Wiem, że dzisiaj strona społeczna też w ministerstwie taki dialog będzie podejmowała - jesteśmy absolutnie na ten dialog na każdym etapie otwarci" - podsumowała szefowa resortu klimatu.

Minister uczestniczyła w piątek w Polskiej Nowej Wsi niedaleko Opola w podpisaniu umów czterech wojewódzkich funduszy ochrony środowiska z leśnikami na dofinansowanie lotów patrolowo-gaśniczych nad lasami.