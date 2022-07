Minister Moskwa: to, kiedy ruszą dopłaty do węgla, zależy teraz od Senatu

Autor: PAP

Data: 29-07-2022, 07:46

Senat w przyszłym tygodniu ma zająć się projektem ustawy o dopłatach do węgla, jeżeli to zrobi, dokument czeka podpis prezydenta, który takie dokumenty podpisuje bez zbędnej zwłoki - poinformowała w czwartek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Według Anny Moskwy to Senat zdecyduje, kiedy ruszą dopłaty do węgla/ fot. Ольга Константинова, Pixabay

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa pytana była w czwartek w TVP, jakie rząd ma plany co do wydobycia węgla kamiennego w kolejnych latach.

Będzie zwiększenie wydobycia węgla w Polsce

"Na pewno będzie potrzebne zwiększenie już w tym roku przez takie drobne działania, które możemy w krótkim czasie wykonać: wydłużenie czasu pracy górników, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, przyspieszenie procesów wywożenia, całej logistyki. To pozwala nam więcej węgla, szybciej przekazywać na rynek, ale w kolejnych latach na pewno to zapotrzebowanie będzie rosło" - poinformowała Moskwa.

Zwróciła uwagę, że wcześniej na forum unijnym "węgiel" to było słowo tabu.

"(...)Zakazane absolutnie. Dzisiaj nie ma państw, które by nie mówiło, że wraca do węgla. Już konkretne moce w energetyce deklarują".

Anna Moskwa pytana była również o to, kiedy ruszą dopłaty do węgla w wysokości 3 tys. zł.

Kiedy ruszą dopłaty 3 tysięcy zł do węgla?

Stwierdziła, że obecnie wszystko jest w rękach Senatu, który zajmie się projektem ustawy o dopłatach do węgla w przyszłym tygodniu (na posiedzeniu 3 sierpnia br. - PAP)

"Mamy nadzieję, że bez żadnych problemów i potem szybko do podpisu pana prezydenta, który takie dokumenty podpisuje bez zbędnej zwłoki, więc jeżeli Senat zajmie się dokumentem w kolejnym tygodniu, zaraz potem pan prezydent na pewno podpisze i będzie można zaraz w kolejnym dniu po wejściu w życie ustawy udać się do urzędu, urzędy już się przygotowują, złożyć bardzo prosty wniosek( ...). Wtedy te 3 tys. zł najpóźniej w ciągu 30 dni wpłynie na konto lub gotówkowo" -wyjaśniła Anna Moskwa. (PAP)

Jak napisano w projekcie o dodatku węglowym, jednorazowy dodatek węglowy będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe - zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jak dostać dofinansowanie do węgla?

W projekcie ustawy wskazano, że warunkiem jego otrzymania będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Projekt zakłada, że wniosek o dodatek węglowy będzie można złożyć do gminy - do 30 listopada br. "Gmina będzie mieć maksymalnie miesiąc na wypłatę przyznanego dodatku. Dodatek przyznawany będzie za pomocą informacji, bez konieczności wydawania decyzji administracyjnej" - czytamy. Wskazano, że wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada br. pozostaną bez rozpoznania. Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku.