Zarówno polskie, jak i niemieckie badania wskazują, że zasoby ryb w Odrze się odbudowują - podkreśliła w środę w Słubicach minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Szefowa resortu klimatu i środowiska podkreśliła na wspólnej konferencji z minister środowiska Niemiec Steffi Lemke na temat sytuacji na Odrze oraz polsko-niemieckiej współpracy w tym obszarze, że postawiła tezę w rozmowie ze swoją odpowiedniczką, iż Odra jest obecnie najlepiej przebadaną rzeką w Europie "ze względu na stały monitoring online, który zainstalowaliśmy, ale też zwiększenie punktów pomiarów manualnych i ilości monitorowanych parametrów".

Anna Moskwa zwróciła uwagę, że monitoring pozwala uzyskiwać na bieżąco informacje, co się dzieje w rzece, oraz wykrywać potencjalne zagrożenia. Podkreśliła, że od sierpnia 2022 r., czyli od toksycznego wyrzutu tzw. złotej algi, Polska współpracowała z wieloma instytucjami i naukowcami m.in. z USA oraz Wielkiej Brytanii. Przygotowano też dwa raporty na temat sytuacji na Odrze oraz zestaw rekomendacji, które zostały wdrożone.

"We współpracy razem z wojskiem, razem ze strażą pożarną i naukowcami, przeprowadziliśmy szereg działań prewencyjnych i eksperymentalnych takich, które mogłyby zmniejszyć czy wyeliminować algę, albo zatrzymać, zablokować wyrzut toksyn" - przypomniała.

Minister przekazała, że zarówno polskie jak i niemieckie dane wskazują, że zasoby ryb w Odrze się odbudowują. Podkreśliła, że we właściwych wojewódzkich funduszach ochrony środowiska powstał fundusz na odbudowę populacji ryb w rzece. Fundusz zaplanowany jest do 2025 r., ale w razie potrzeby program ma być wydłużony - dodała.

Szefowa resortu klimatu i środowiska zauważyła, że ubiegłoroczne masowe śnięcie ryb w rzece i wyrzut toksyn ze złotej algi miał miejsce, kiedy poziom wody w rzece był najniższy od 50 lat.

Jak przyznała Anna Moskwa, "nie mamy takiej pewności", że podjęte do tej pory działania pozwolą uniknąć powtórki z zeszłego roku. "Mamy pewność, ze zrobiliśmy wszystko po naszej stronie i zrobimy wszystko po naszej stronie, co jest i będzie możliwe z wykorzystaniem naszych zasobów. Nie mniej jednak, biorąc pod uwagę gatunek, z którym się mierzymy, i niski poziom rozpoznania tego gatunku na całym świecie, ale jednocześnie wysoką adaptowalność i agresywność złotej algi, spodziewamy się każdego scenariusza. Do każdego scenariusza, tego pozytywnego i tego negatywnego, się przygotowujemy" - podsumowała.