Minister Niedzielski podjął decyzję o zmianie zasad kwarantanny i izolacji

Na konferencji prasowej Niedzielski poinformował, że od następnego tygodnia co czwartek będą się odbywały spotkania "w szerokim gronie ekspertów; będziemy przedstawiali kompleksową informację podsumowująca dany tydzień pandemii". Podał, że w spotkaniach tych będzie uczestniczył on sam, wiceminister resortu zdrowia Waldemar Kraska, a także m.in. Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas, dyrektor NIZP-PZH Grzegorz Juszczyk oraz Krajowy konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych prof. Andrzej Horban.

Szef MZ poinformował, że zmienione zostaną zasady kwarantanny i izolacji. "Dzisiaj po południu zostanie zaprezentowany pierwszy pakiet trzech lub dwóch rozporządzeń ministra zdrowia, który zmieni zarówno kwarantannę jak i izolację" - zapowiedział. Podał, że okres kwarantanny zostanie skrócony do 10 dni. "Mamy na to dowody m.in. z Norwegii, ale też z praktyki klinicznej, że taki okres izolacji jest bezpieczny i nie spowoduje wielkiego przyrostu ryzyka w stosunku do 14-dniowego okresu kwarantanny" - podkreślił Niedzielski.

"Drugim novum w przypadku kwarantanny będzie rezygnacja z prowadzenia testów" - powiedział. Jego zdaniem, "testy są ważnym zagadnieniem, w kontekście przygotowania do drugiej fali pandemii". "Do tego, co wydarzy się we wrześniu, do potencjalnie zwiększonej liczby zachorowań musimy mieć przygotowaną infrastrukturę, aby wykonywać badania tam, gdzie one są niezbędne" - dodał.

"Uznaliśmy, że w kwarantannie, przy braku objawów, nie ma potrzeby robienia badań" - stwierdził Niedzielski. Wyjaśnił, że ta decyzja ma związek "z przygotowaniem infrastruktury na to, co będzie się działo jesienią".

Jak mówił, zmiany dotyczą także izolacji. "Najważniejszą zmianą będzie wprowadzenie standardu WHO, czyli skrócenie okresu izolacji do 10 dni po teście, który wykazał wynik pozytywny, i niekończenia tej izolacji koniecznością testowania" - poinformował. Jak dodał, jest to "najważniejsza zmiana", która - przekonywał - pozwoli na zlikwidowanie konieczności wydłużania kwarantanny w nieskończoność.

Z kolei prof. Andrzej Horban wyjaśnił, że "osoby, które są na kwarantannie, czyli miały jakąś styczność (z osobą zakażoną - PAP), a nie miały objawów klinicznych, praktycznie będą zwalniane z kwarantanny automatycznie, jeżeli nie będą miały objawów klinicznych". "Natomiast osoby, które będą miały objawy, będą musiały skontaktować się z lekarzem, prawdopodobnie będzie to lekarz POZ" - dodał.