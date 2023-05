Wartość wymiany handlowej między Polską a Irlandią wyniosła w 2022 r. 6 mld euro i zależy nam na tym, by wartość ta rosła – przekazał irlandzki minister stanu Dara Calleary. Dodał, że irlandzkie firmy mogą zaoferować rozwiązania m.in. w zakresie biznesu online, nowoczesnego budownictwa czy rolnictwa.

Jednym z celów mojej wizyty jest zachęcenie i nawiązanie kontaktów z polskimi firmami, które chcą przyjechać i zainwestować w Irlandii - przekazał w czwartek rozmowie z PAP irlandzki minister stanu ds. promocji handlu, regulacji cyfrowych i firm Dara Calleary. Jak zaznaczył, istnieją agencje, które ułatwią polskim firmom wejście na rynek irlandzki.

Dodał, że wartość wymiany handlowej pomiędzy Polską a Irlandią wyniosła w 2022 r. 6 mld euro, a stronie irlandzkiej zależy na tym, by w dalszym ciągu się rozwijała.

"Enterprise Ireland jest agencją handlową i rozwojową dla biznesu, która ma 260 klientów, którzy operują w Polsce, z czego 60 z nich ma tutaj swoje oddziały stałe. Chcemy dalej rozbudowywać bazę tych firm" - powiedział minister.

Enterprise Ireland jest irlandzką agencją rządową wspierającą irlandzkie firmy w innowacjach i zwiększaniu eksportu na globalnych rynkach. EI ma 50 biur w 24 krajach i wspiera ponad 4000 irlandzkich firm. Odnotowały one w 2022 r. 32 mld euro eksportu i zatrudniają w sumie 218 tys. pracowników. Jak poinformowała EI w komunikacie przekazanym PAP, wartość wymiany handlowej między Irlandią a Polską w 2022 r. przekroczyła 6 mld euro, z czego eksport z Irlandii do Polski wyniósł 4 mld euro, co oznacza ponad 10 proc. wzrost w porównaniu do 2021 r.

W opinii ministra Irlandii, współpraca irlandzko-polska ma przestrzeń, by się rozwijać, ale kluczowe jest by opierała się na trwałej, zrównoważonej podstawie. Zaznaczył, iż zarówno irlandzki, jak i polski biznes są odporne na szoki zewnętrzne, co udowodniły m.in. pandemia, zerwanie międzynarodowych łańcuchów dostaw, a także agresja Rosji na Ukrainę.

Calleary podkreślił, że widzi możliwości inwestycyjne dla irlandzkich firm w Polsce w zakresie biznesu online, nowoczesnego budownictwa, np. centr danych dla branży farmakologicznej, agrotechnologii, inżynierii, nauk przyrodniczych, a także zielonych technologii. Jak poinformował, w zakresie rolnictwa spółki z Irlandii mogą zaoferować szeroką gamę produktów, m.in. zaawansowaną, nowoczesną maszynerię, technologie umożliwiające redukcję emisji gazów z rolnictwa, a także narzędzia codziennego użytku.

Minister odniósł się także do współpracy w zakresie odnawialnych źródeł energii.

"Jako kraj mamy ogromny potencjał w zakresie morskiej energetyki wiatrowej. Jesteśmy wyspą na Atlantyku, jest więc oczywiste, że zamierzamy być głównym graczem w morskiej energetyce wiatrowej. W zeszłym tygodniu ogłosiliśmy przyznanie pierwszych czterech kontraktów firmom na produkcję energii wiatrowej ze źródeł morskich (...) Będziemy produkować energię, którą mamy nadzieję eksportować do Polski w przeciągu kilku lat" - wskazał.

Irlandzki Minister zaznaczył, że Polska jest atrakcyjnym krajem do inwestowania z punktu widzenia Irlandii, m.in. z uwagi na bliskość kulturową i polityczną oraz wysoki odsetek populacji posługujący się językiem angielskim. Dodał, że obecnie w Irlandii żyje 125 tys. Polaków, a prawie 200 tys. osób żyjących w Polsce "spędziło sporo czasu w Irlandii".

"Chcemy wykorzystać te powiązania, aby zachęcić irlandzkie firmy do przyjazdu tutaj, ale także (...) przyciągnąć polskie firmy do Irlandii" - przekazał Calleary.