Samorząd Bielska-Białej otrzymał 13,5 mln zł na budowę w mieście sześciu bloków z 205 mieszkaniami komunalnymi – zapowiedział w piątek minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda na spotkaniu z samorządowcami w Bielsku-Białej.

Budowa sześciu budynków już trwa.

"To świeża informacja: Bielsko-Biała otrzyma 13,5 mln zł wsparcia na budowę 205 lokali komunalnych. To dofinansowanie pochodzi z funduszu dopłat. To są środki budżetowe, których głównym dysponentem jest Bank Gospodarstwa Krajowego" - powiedział minister Puda. Dodał, że jest to forma grantu, "czyli tych pieniędzy nie trzeba zwracać".

Jak podkreślił, celem tego programu jest zwiększenie liczby lokali przeznaczonych dla osób o niskich i przeciętnych dochodach oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. "Budżet rządowego funduszu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego to w 2023 roku 1,65 mld zł" - dodał.

Bielsko-Biała buduje sześć bloków z 205 mieszkaniami komunalnymi. Wiceprezydent miasta Piotr Kucia powiedział PAP, że koszt inwestycji to ponad 91 mln zł. Wcześniej miasto otrzymało z BGK na ten cel 57 mln zł, a teraz otrzyma kolejnych 13,5 mln zł.

Ta budowa jest jedną z największych inwestycji mieszkaniowych w województwie śląskim. Plan zakłada powstanie sześciu budynków wielorodzinnych z wbudowanymi garażami. Mieszkania wyposażone we wszystkie niezbędne instalacje będą oddawane w stanie wykończonym. W jednym z bloków powstaną świetlica dla dzieci oraz klub seniora. Osiedle zostanie połączone komunikacyjnie z istniejącą siecią dróg. Powstaną m.in. place zabaw i boisko wielofunkcyjne.

Piotr Kucia powiedział, że pierwsze trzy bloki mają zostać oddane do użytku w przyszłym roku, a pozostałe - w 2025 roku.

Kolejka oczekujących na mieszkanie komunalne w Bielsku-Białej to ponad 500 wniosków.

Minister Grzegorz Puda powiedział o przekazaniu dodatkowych pieniędzy na budowę bloków w Bielsku-Białej podczas spotkania z samorządowcami z południa województwa śląskiego, którym wręczył symboliczne czeki na dofinansowanie inwestycji lokalnych z rządowego programu Polski Ład. Ponad 30 gmin otrzymało około 63 mln zł. Pieniądze trafią na budowę i modernizację dróg, zabezpieczenie przed wilgocią budynku Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, budowę ośrodka zdrowia, wykonanie termoizolacji obiektów czy rozbudowę infrastruktury turystycznej.