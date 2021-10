Minister Puda: jestem w dyspozycji premiera i prezesa

Jestem w dyspozycji premiera i prezesa (PiS – PAP). Mam nadzieję, że to, co się udało zrobić, będzie procentowało mojemu następcy – powiedział we wtorek w Bielsku-Białej minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda w rozmowie z PAP.

Autor: PAP

Data: 26-10-2021, 11:27

Grzegorz Puda: jestem w dyspozycji premiera i prezesa PiS fot. Piotr Nowak, serwis PAP

Grzegorz Puda trzyma kciuki za nowego ministra rolnictwa

"Mam nadzieję, że to, co się udało zrobić, będzie procentowało mojemu następcy. (…) Zostawiam resort z budżetem zwiększonym rok do roku o 20 procent. To bardzo dużo środków finansowych. To duże wyzwanie, żeby to w przyszłym roku wydać" - powiedział minister Puda.

Wyraził też nadzieję, że jego następca "będzie kontynuował dużą część rozpoczętych projektów, między innymi wszystkie te, które znalazły się w Polskim Ładzie dla polskiej wsi, by rolnikom żyło się lepiej". "Trzymam za niego kciuki, trzymam kciuki za polskie rolnictwo, by mogło ono korzystać z tych środków finansowych" - powiedział.

Grzegorz Puda pozostaje posłem PiS

Puda, mówiąc o swojej najbliższej przyszłości, zaznaczył, że należy do osób, które nie lubią zbyt długo wypoczywać. "Z pewnością, jeśli będzie taka możliwość, będę się gdzieś realizował. Pozostaję posłem PiS" - podkreślił.

Pytany przez PAP, czy widzi siebie w resorcie rolnictwa, na przykład na stanowisku wiceministra, odparł: "To są decyzje polityczne. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, to jestem do dyspozycji i mogę kontynuować" - powiedział.

Minister Puda we wtorek rano uczestniczył w przekazaniu samorządowcom z południa województwa śląskiego czeków na granty w ramach programu "Cyfrowa gmina". Kończąc spotkanie dziękował im za dotychczasową współpracę. "Myślę, że kiedy spotkamy się następnym razem, też będziemy współpracować, w takiej, czy innej formie" - dodał.

Grzegorz Puda pochodzi z Bielska-Białej. W połowie lipca 2019 r. został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Tę samą funkcję pełnił później w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, które powstało w wyniku przekształcenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Od 23 lipca 2019 r. był również pełnomocnikiem rządu do spraw organizacji Światowego Forum Miejskiego w 2022 r. w Katowicach. 6 października ub.r. został ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.