Minister rolnictwa: 4 mld zł na wsparcie małego przetwórstwa

Wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk przyznaje: Brakuje nam małego przetwórstwa. Będziemy je wspierać. Z "Polskiego ładu" zaplanowaliśmy na ten cel 4 mld zł.

Autor: PAP

Data: 03-12-2021, 08:28

Minister rolnictwa Henryk Kowalczyk zapowiedział wsparcie małego przetwórstwa/fot. PTWP

Minister Kowalczyk pytany o to, czy rolnictwo czekają wyjątkowo niespokojne miesiące w kontekście m.in. zaplanowanego na połowę grudnia w Brukseli ogólnoeuropejskiego protestu rolników, którzy żądają odrzucenia "Europejskiego zielonego ładu" i pakietu klimatycznego "Fit for 55", powiedział: "Przede wszystkim zwróćmy uwagę, że +Europejski zielony ład+ jest już wdrożony. To wybór polityczny. Oczywiste jest, że europejskie rolnictwo na tym ucierpi pod względem skali produkcji. Stąd protesty rolników, bo do tej pory dominował pogląd, że najważniejszy jest zysk, jego maksymalizacja. +Fit for 55+, czyli nowy pakiet klimatyczny, jest w mojej ocenie zbyt ambitny i w praktyce nie do zrealizowania w takim kształcie".

Henryk Kowalczyk: celów globalnego ograniczenia emisji nie osiągniemy

Czy jest szansa na to, że Komisja Europejska zmieni swoje plany w kwestiach klimatycznych, odpowiedział: "Nie sądzę. Ale jest czas na zastanowienie. +Fit for 55+ to łącznie 13 dokumentów. Ponad 4,5 tysiąca stron. Dla nas niebezpieczny jest brak uznania gazu jako paliwa przejściowego. Kolejna sprawa to szybkie wycofanie transportu spalinowego. Zwracam również uwagę, że dokręcanie śruby rolnictwu w celu ograniczenia emisji CO2 spowoduje spadek produkcji, a to oznacza jej wyeksportowanie poza UE".

"Jestem realistą i ekonomistą. Przypomnę, że UE odpowiada za blisko 7 proc. emisji CO2 na świecie. Zatem redukcja o 50 proc. to i tak tylko 3,5 proc. redukcji światowej emisji. A co z produkcją w Chinach, Brazylii czy USA? Jeśli my, w UE, zredukujemy, ograniczymy produkcję rolną, to w zamian będziemy importować żywność z emisją CO2 z innych regionów świata. Jasne jest, że celów globalnego ograniczenia emisji nie osiągniemy" - wskazał.

Henryk Kowalczyk zapytany o to, czy zatwierdzona przez Parlament Europejski wspólna polityka rolna jest dobra dla polskiego rolnictwa ocenił, że "stwarza nam szanse". "Przygotowujemy +Krajowy plan strategiczny+, w którym wprowadzamy postanowienia UE. Przygotowujemy różne ekoschematy, które mają pomóc zrealizować te cele. Będziemy wspierać aktywnych rolników, choć trudno jest o tę definicję. Wprowadziłem kilka zmian. Zwiększone zostały proponowane kwoty dla roślin motylkowych. Nastąpiło też przesunięcie środków z działań na infrastrukturę wsi na działania inwestycyjne rolników. Jest wiele kwestii do uporządkowania. Mamy tylko 3,5 proc. powierzchni ekologicznej. Natomiast aż 60 proc. produktów ekologicznych importujemy. Brakuje nam małego przetwórstwa. Będziemy je wspierać. Z +Polskiego ładu+ zaplanowaliśmy na ten cel 4 mld złotych" - zapewnił Kowalczyk.