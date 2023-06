Chcemy pokazać, że nasza tradycja ludowa jest dla nas ważna, że jesteśmy z niej dumni - powiedział minister rolnictwa Robert Telus na briefingu podczas I Parady Kół Gospodyń Wiejskich - Kolory Polskiej Wsi, która odbywa się w niedzielę w Opocznie (woj. łódzkie).

"Był taki okres w historii Polski, że stroje ludowe i tzw. ludowizna były traktowane jak coś zaściankowego i prowincjonalnego. My chcemy tu pokazać, że koła gospodyń wiejskich i nasza tradycja ludowa jest dla nas ważna, że jesteśmy z tego dumni, dlatego że tu właśnie bije serce Polski" - podkreślił szef MRiRW w niedzielę w Opocznie podczas I Parady Kół Gospodyń Wiejskich - Kolory Polskiej Wsi.

Telus dodał, że impreza z udziałem przedstawicielek kół z całego kraju odbywa się w ramach "Trasy dotrzymanego słowa".

"Obiecaliśmy kiedyś dla kół gospodyń wiejskich dotację, którą wprowadziliśmy w 2018 roku i co roku podnosimy jej kwotę. Są to środki z budżetu państwa, pochodzą z podatków, ale są przekazywane w tym kierunku, bo uważamy, że są dobrze spożytkowane. Jeżeli chcemy patrzeć w przyszłość - a wszyscy chcemy - chcemy, by wieś się rozwijała, była nowoczesna i piękna, to musimy pamiętać o naszych fundamentach, o naszej tradycji i wartościach" - zaznaczył minister rolnictwa.

Przypomniał, że każde koło gospodyń wiejskich może liczyć na roczną dotację w wysokości od 8 tys. do 10 tys. zł.

"W tym momencie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mamy zarejestrowanych prawie 13 tys. kół. To wsparcie jest potrzebne, bo powstało bardzo dużo nowych kół, zaktywizowały się także te, które funkcjonowały już wcześniej. Promujemy ich działalność chociażby przez konkurs Bitwa Regionów, który promuje także produkt polski. Zależy nam na tym, abyśmy wybierali te właśnie produkty, bo to mit, że wszystko co zagraniczne jest najlepsze" - przekazała wiceminister rolnictwa Anna Gębicka.

Wiceszefowa MRiRW wspomniała także o skierowanym do dzieci ministerialnym programie "Odkrywamy skarby polskiej wsi", w ramach którego młodzi mieszkańcy miast będą mogli odwiedzać gospodarstwa, by na własne oczy przekonać się, skąd pochodzi żywność. "Chcemy pokazać, ile pracy wymaga wyprodukowanie żywności; że nie bierze się ona z półki sklepowej. W ten sposób wspieramy edukacyjną i społeczną sferę działania kół gospodyń wiejskich" - dodała.