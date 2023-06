Minister rolnictwa Robert Telus zapowiedział rozmowy i negocjacje z Komisją Europejską ws. dalszego przedłużenia - po 15 września - zakazu wwozu zboża z Ukrainy do 5 krajów UE, w tym Polski.

"Dzisiaj jeszcze nie jest zatwierdzone, nie opublikowane, ale my już mamy informację, że Komisja Europejska przedłuży zakaz wwozu czterech zbóż do krajów przygranicznych w tym Polski" - przekazał na konferencji prasowej minister rolnictwa.

Telus podkreślił, że to dobra informacja, choć zakaz "na tę chwilę" obowiązywać będzie do 15 września, a nie jak Polska postulowała - do końca 2023 roku. Zwrócił uwagę, że daje to jednak czas do rozmów i negocjacji ws. dalszego przedłużenia tego zakazu.

Minister wyraził jednocześnie nadzieję, że jeszcze w poniedziałek opublikowane zostanie odpowiednie unijne rozporządzenie, i od wtorku nie będzie można dodatkowo wwozić zboża zakontraktowanego przed 2 maja.

Szef MRiRW poinformował też, że pomiędzy pięcioma tzw. krajami przyfrontowymi prowadzone są rozmowy o wprowadzeniu pewnej elastyczności w restrykcjach importowych z Ukrainy. Chodzi o to, aby można było dopisywać albo wykreślać z listy pewne produkty, np. owoce miękkie - wyjaśnił Telus. Będziemy na ten temat rozmawiać z KE - dodał.

Telus przekazał na konferencji, że Komisja Europejska wydała w poniedziałek dwie pozytywne decyzje co do krajowych programów pomocowych dla rolników. Pierwszy - jak wyjaśnił - dotyczy kredytów dla rolników (2 proc. plus dopłata państwa do odsetek). Dodał, że w przypadku gospodarstw do 50 ha możliwy kredyt to maksymalnie 100 tys. zł na 18 miesięcy; między 50-100 ha jest to 200 tys. zł na 48 miesięcy; powyżej 100 ha - 400 tys. zł na 60 miesięcy. Pomoc ze strony państwa wynosi ok. 1,5 mld zł.

Minister dodał, że drugi program dotyczy wypłacania pomocy dla rolników między 15 kwietnia a 30 czerwca. Przypomniał, że jeśli ktoś sprzedał pszenicę między 15 kwietnia a 15 maja, to kwota dopłaty wynosi 2200 zł do ha pszenicy. Od 15 maja do 30 czerwca to jest 3025 zł do ha pszenicy.

Szef resortu rolnictwa poinformował ponadto, że kilka dni temu KE zgodziła się na przedłużenie pomocy dla hodowców trzody chlewnej z obszarów występowania ASF. Obecny na konferencji prasowej wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra przypomniał, że program ten funkcjonuje od 2018 r. Do końca zeszłego roku wypłacono nieco ponad 9 mln zł pomocy. Jak poinformował wiceminister, na ten rok budżet to 6,3 mln zł. Ciecióra zauważył, że obserwowany jest pozytywny trend, ponieważ więcej gmin "wychodzi" ze stref, gdzie występują obostrzenia związane z ASF. "W tym roku stwierdziliśmy jedno nowe ognisko ASF. Sytuacja z ASF jest obecnie znacznie lepsza niż w latach poprzednich" - zaznaczył.

W poniedziałek źródło unijne przekazało PAP, że Komisja Europejska przedłużyła do połowy września unijny zakazu importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika. Wszedł on w życie 2 maja i zastąpił jednostronne decyzje o zakazie importu wprowadzone przez państwa graniczące z Ukrainą, w tym Polskę.

KE osiągnęła 28 kwietnia porozumienie z Polską, Bułgarią, Węgrami, Rumunią i Słowacją w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych, a 2 maja poinformowała o przyjęciu tymczasowych środków zapobiegawczych dotyczących przywozu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika.

Od 2 maja do 5 czerwca br. (z możliwością przedłużenia) obowiązuje unijne rozporządzenie zakazujące swobodnego obrotu pochodzącymi z Ukrainy nasionami pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika w Bułgarii, Polsce i Rumunii oraz na Węgrzech i Słowacji. Nadal te zboża z Ukrainy można przewozić w tranzycie przez terytoria tych pięciu państw.