Nie widzę potrzeby, aby debatować z Michałem Kołodziejczakiem, który był przedstawicielem rolników i był jednym z nas. Nagle zostawił rolnictwo, rolników, swoich działaczy i poszedł do partii, która niszczyła i niszczy polskie rolnictwo - powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus.

Robert Telus o debacie z Michałek Kołodziejczakiem: "Nie widzę potrzeby"; fot. PAP Foto/Rafał Guz

Minister rolnictwa Robert Telus odniósł się do słów lidera Agrounii Michała Kołodziejczaka, który w środę wezwał go do debaty o polskim rolnictwie.

"W tej chwili Kołodziejczak to nie jest już żaden przedstawiciel rolników, tylko przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej. Kołodziejczak powinien raczej zapytać, dlaczego 31 sierpnia, gdy w Unii Europejskiej była bardzo ważna debata o przedłużeniu zakazu importu z Ukrainy, jego koledzy partyjni nie wzięli udziału w tej debacie" - powiedział minister Telus.

Co z 10 miliardami złotych na pomoc nawozową, suszową, paliwową, zbożową?

Zapytany, czy będzie debata z Kołodziejczakiem, odpowiedział, że "nie widzi takiej potrzeby". "Kołodziejczak był przedstawicielem rolników, był jednym z nas, a nagle zostawił rolnictwo, rolników, swoich działaczy i poszedł do partii, która niszczyła i niszczy polskie rolnictwo" - stwierdził.

Przypomniał, że kilka tygodni temu w Senacie "rozegrała się gra o 10 miliardów złotych dla polskiego rolnika". "To dotyczyło pomocy nawozowej, suszowej, paliwowej, zbożowej. Z tych 10 miliardów senatorowie z KO zabrali 6,5 miliarda złotych mówiąc, że to rozdawnictwo. Niech teraz Kołodziejczak pojedzie na wieś i powie rolnikowi, że jego koledzy zabrali te pieniądze" - mówił Telus.