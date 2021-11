Minister rolnictwa o cenach chleba. Bochenek za 3 zł to zdzierstwo?

I tak wzrost cen żywności jest mniejszy, niż inflacja – mówi wicepremier Henryk Kowalczyk w internetowej części programu „Gość Radia ZET”.

Autor: Radio ZET

Data: 04-11-2021, 17:00

Kowalczyk o inflacji; fot. PAP/Radek Pietruszka

Polityk dodaje, że „przeciętny Polak czy przeciętna Polka zawsze porównuje, ile ma w kieszeni jak kupi żywność i ile mu zostaje, a zostaje mu więcej, niż w poprzednich latach”.

Ceny chleba nie są wysokie?

Cena chleba? - Ja kupuję chleb za poniżej 3 złote. Ale może kupuję w dobrej piekarni, która nie zdziera z klientów – komentuje Gość Radia ZET.

VAT na nawozy

Pytany o to, czy VAT na nawozy zostanie obniżony, minister rolnictwa odpowiada, że na tym etapie nie byłoby to dobre i sprawiedliwe rozwiązanie. - Większość rolników odlicza VAT. Dla nich zniesienie nie byłoby ulgą. Ten proces nie ma racji bytu ekonomicznego – ocenia Kowalczyk. - Na pewno dużo ponad 100 tys. rolników jest VAT-owcami, więc dla nich nie byłoby to żadne działanie – podkreśla minister.

Nie będzie tańszego paliwa rolniczego

Minister rolnictwa zapowiada również, że nie będzie tańszego paliwa rolniczego. - Rolnicy dostają zwrot akcyzy opłat paliwowych, więc paliwo rolnicze dla ciągników, które byłyby nowoczesne, byłoby to możliwe, ale niestety to nie tylko ciągniki – to też transport, kombajny – komentuje Henryk Kowalczyk.