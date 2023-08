To jest wypowiedź kpiąca z rolników i szydercza, i to jest straszne, bo rolnicy ciężko pracują. PO i PSL w swojej ustawie podniosła wiek emerytalny rolnikom o 7 lat, a rolniczkom aż o 12 lat – powiedział PAP minister rolnictwa Robert Telus, odnosząc się do słów posła KO Sławomira Nitrasa o rolniczych emeryturach.

"Widać, że to jest wypowiedź kpiąca z rolników i szydercza, i to jest straszne, bo rolnicy ciężko pracują. PO i PSL w swojej ustawie podniosła wiek emerytalny rolnikom o 7 lat, a rolniczkom aż o 12 lat. To pokazuje, co by się działo, gdyby PO rządziła w tej chwili" - powiedział PAP minister rolnictwa Robert Telus.

Minister odniósł się do wypowiedzi posła Koalicji Obywatelskiej Sławomira Nitrasa. Podczas konferencji KO w Koninie jeden z obecnych tam rolników powiedział do Nitrasa, że ten "opiłował go z przywileju - jako katolik i rolnik nie mogę iść pięć lat wcześniej na emeryturę".

"Pan ma iść na emeryturę, a ja mam pracować? Wszyscy mają iść równo na emeryturę, co to znaczy" - odpowiedział poseł Nitras.

Minister Robert Telus odniósł się także do wypowiedzi lidera AgroUnii Michała Kołodziejczaka, który startuje do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej. Kołodziejczak w Koninie mówił, żeby po wyborach "byli różni ludzie, którzy świadomie swoją pracą budują Polskę, a nie mają wpojone, że Polska jest budowana tylko poprzez dotacje, poprzez zapomogi, poprzez rozdawnictwo państwa".

"Dla mnie jest to niezrozumiałe i szokujące, że człowiek, który mówi, że wywodzi się z rolnictwa, w trudnej sytuacji wojennej, kiedy rząd pomaga w tak wielki sposób - na pomoc dla rolników poszło 15 mld zł - że człowiek, który mieni się rolnikiem, krytykuje pomoc dla rolnictwa jako rozdawnictwo. To znaczy, że +wszedł między wrony i kracze tak jak one+" - powiedział minister Telus.

Przypomniał prace nad budżetem w Senacie, kiedy to senatorowie Koalicji Obywatelskiej zgłosili poprawkę, która z rezerwy celowej przeznaczonej m.in. na rolnictwo zabierała część środków (potem, przed ostatnim głosowaniem, poprawka została wycofana).

"To znaczy, że Kołodziejczak popiera to, co zrobili senatorowie KO w Senacie, kiedy chcieli odebrać 6,5 mld zł na rolnictwo" - powiedział minister. "Ja się z tym nie zgadzam, my zawsze będziemy z rolnikami" - dodał.