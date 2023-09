Ogłaszamy program wsparcia skierowany do sadowników oraz plantatorów truskawek i krzewów owocowych, którzy ponieśli straty w wyniku przymrozków wiosennych, gradu i huraganu – zapowiedział w piątek minister rolnictwa Robert Telus. Dla sadowników kwota pomocy wyniesie 5 tys. zł do 1 ha; dla plantatorów - 2,5 tys. zł.

Minister rolnictwa ogłasza pomoc dla sadowników i plantatorów, którzy ponieśli straty z powodu pogody /fot. PAP

Pomoc dla sadowników

Szef resortu rolnictwa odwiedził w piątek ekologiczne gospodarstwo sadownicze "EkoMarchaty" pod Białą Rawską w woj. łódzkim, gdzie w przededniu Europejskiego Dnia Ekologii UE promował polskie produkty ekologiczne.

Chcemy promować produkt ekologiczny, bo jest to z korzyścią dla rolnictwa, rolników, ale przede wszystkim dla konsumentów. Chciałbym, żebyśmy uświadamiali siebie nawzajem, jak ważny jest ten ekologiczny listek umieszczany na produktach kontrolowanych w całym łańcuchu produkcji - mówił.

Minister Telus ogłosił także program wsparcia finansowego skierowany do sadowników oraz plantatorów truskawek i krzewów owocowych, którzy ponieśli straty w wyniku przymrozków wiosennych, gradu i huraganu.

"Byłem niedawno w powiecie myślenickim i widziałem, jak dużo zniszczeń wyrządził grad w jabłkach. Dlatego ogłaszamy ten program pomocy. Jest on skierowany do sadowników, ale także dla plantatorów truskawek oraz krzewów owocowych" - powiedział.

Nawet 5 tys. zł z hektara

Szef resortu rolnictwa zapowiedział, że odszkodowania za straty poniesione w tym roku zostaną wypłacone w 2023 r. Będzie można uzyskać 5 tys. zł za 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych oraz 2,5 tys. zł za 1 ha powierzchni owocujących upraw krzewów owocowych i truskawek.

Takiej wysokiej pomocy jeszcze nie było - zaznaczył Telus.

Ministerstwo informowało na swoich stronach, że nabór wniosków dla sadowników będzie trwał od 5 do 20 października. W przypadku wsparcia dla plantatorów - resort podał - że nabór będzie obowiązywał od 6 do 20 października. O pomoc będą mogli wnioskować rolnicy, w których gospodarstwach w 2023 roku powstały szkody w owocujących uprawach drzew owocowych lub upraw krzewów owocowych i truskawek w wysokości co najmniej 70 proc. na powierzchni występowania tych upraw i które to szkody wynikały z przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu.

Wnioski trzeba będzie złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Formularz dostępny będzie na stronie internetowej ARiMR.

