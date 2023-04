Biznes i technologie

Minister rolnictwa: otworzyliśmy oczy UE na problem z rozdysponowaniem ukraińskich produktów

Autor: PAP

Data: 19-04-2023, 14:53

Choć zgadzamy się z decyzją UE o bezcłowym i bez kontyngentów handlu z Ukrainą, spowodowało to napływ ukraińskich produktów do Polski i nadal brakuje narzędzi, by były rozdysponowane w całej Europie. Otworzyliśmy oczy UE, że jest problem - powiedział w środę minister rolnictwa Robert Telus.

Polska otworzyła oczy UE na problem z rozdysponowaniem ukraińskich produktów /fot. PAP