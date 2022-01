Minister rolnictwa: prowadzimy konsultacje ws. uproszczeń w rolnictwie

Ministerstwo rozpoczęło konsultacje, które mają na celu uproszczenie procedur związanych z prowadzeniem działalności rolniczej - powiedział PAP wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Chodzi o to, by wszystkie wnioski i rozliczenia były ograniczone do niezbędnego minimum - dodał.

Data: 12-01-2022, 14:21

Ministerstwo rolnictwa prowadzi konsultacje ws. uproszczeń w rolnictwie. / fot. PAP/Wojciech Olkuśnik

Minister wyjaśnił, że w ten sposób resort rolnictwa wychodzi na przeciw oczekiwaniom rolników, by wnioski i wszystkie procedury biurokratyczne były jak najprostsze. Dotyczy to m.in. procedur ułatwienia zakładania lub prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności związanej z rolnictwem.

"Chcemy, aby rolnicy i pozostali mieszkańcy wsi korzystali z wysokiej jakości usług publicznych, dzięki czemu zostanie też uwolniona wiejska działalność gospodarcza" - podkreślił szef resortu.

Ministerstwo zwróciło się do wszystkich zainteresowanych o składanie propozycji zmian.

Uwagi można składać do 31 marca 2022 r. za pomocą formularza-ankiety. Jego wypełnienie jest dobrowolne i anonimowe. Znajduje się on na stronie internetowej ministerstwa.

"Bardzo prosimy o pomoc w opracowaniu listy niezbędnych do wprowadzenia zmian w obowiązujących procedurach lub prawie, które pozwolą zrealizować zakładany cel projektu, w tym również wprowadzą ułatwienia dla małych i średnich gospodarstw rolnych w Polsce" - napisano w komunikacie.