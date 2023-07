Biznes i technologie

Minister rolnictwa: przeznaczyliśmy 15,4 mld zł na pomoc dla polskich rolników

Autor: PAP

Data: 18-07-2023, 19:12

Przeznaczyliśmy 15,4 mld zł na pakiet pomocy dla polskich rolników, jest to historyczne wsparcie - podkreślił we wtorek na Twitterze minister rolnictwa Rober Telus. Z załączonego wykresu wynika, że najwięcej środków trafiło na dopłaty do nawozów.