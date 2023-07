Rząd kierunkowo przyjął rozwiązania mające na celu m.in. wydłużenie pomocy zbożowej i nawozowej dla rolników - poinformował we wtorek minister rolnictwa Robert Telus. Powiedział, że do tej pory w ramach dopłat do skupu zboża przelano na konta rolników prawie 420 mln zł.

Minister podczas konferencji prasowej mówił, że rząd na przyjął szereg rozwiązań dotyczących pomocy dla rolników. Jedna z nich - jak powiedział - dotyczy wydłużenia terminu składania w wniosków o dopłaty do skupu zbóż. "Ci, którzy sprzedadzą zboże do 15 lipca i złożą wniosek do 31 lipca, będą mogli liczyć na pomoc" - wskazał Telus. Przypomniał, że wcześniej pomocą byli objęci rolnicy, którzy sprzedali zboże do końca czerwca br.

Minister dodał, że kolejna zmiana, jaką "kierunkowo" przyjął rząd dotyczy wydłużenia terminu, w którym przyznawana będzie pomoc do kupna nawozów. Do tej pory - jak przypomniał - pomoc była przyznawana rolnikom, którzy kupili nawozy do 31 marca, teraz ma objąć tych, którzy kupowali nawozy do 15 maja. Poinformował ponadto, że wydłużony ma być termin, w którym będzie można składać wnioski o wypłatę wsparcia (do 31 lipca).

Dodatkowo - zapowiedział szef resortu rolnictwa - na pomoc mogą liczyć firmy, które skupowały od polskich rolników mokrą kukurydzę z ubiegłorocznych zbiorów. "Proponujemy tym firmom (...) pomoc - 200 zł od sprzedanej tony" - wskazał. Zaznaczył, że są to w większości małe i średnie polskie podmioty skupowe a ziarno pochodzi z rodzimych pól.

Minister poinformował również, że do tej pory w ramach dopłat do skupu zbóż przelano na konta rolników prawie 420 mln zł, a wsparcie otrzymało 40 tys. plantatorów. Natomiast jeżeli chodzi o dopłaty do zakupu i budowy silosów to - jak zaznaczył - złożono ok. 9,5 tys. wniosków na ok. 400 mln zł.

Z przekazanych przez ministra informacji wynika, że rząd zajął się we wtorek także sprawą tzw. pomocy suszowej. Wskazał, że w tym roku, oprócz aplikacji, będą też powołane komisje do badania kwestii suszy i jej wpływu na gospodarstwa rolne. Wyjaśnił, że jest to efekt sygnałów spływających od rolników, którzy zgłaszali różnego rodzaju wątpliwości dotyczące strat wyliczanych przez aplikacje. Dodał, że jeżeli różnice między wyliczeniami aplikacji i komisji będą duże, to możliwa jest interwencja wojewody.

Telus poinformował również, że w tym tygodniu w resorcie rolnictwa odbędzie się spotkanie plantatorów malin z firmami skupowymi. "Jedna ze spółek państwowych pracuje nad tym, by uruchomić taki skup. Mam nadzieję, że w najbliższych dniach będziemy mieli rozwiązanie" - powiedział.