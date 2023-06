Wartość tzw. wojennej pomocy dla rolników, czyli wprowadzonej w związku z wybuchem wojny w Ukrainie, sięgnie 15 mld zł - poinformował w środę w Radiu Plus minister rolnictwa Robert Telus.

"Wczoraj podliczyliśmy; z tą pomocą pierwszą nawozową, to znaczy mówimy o pomocy wojennej, to znaczy ta pierwsza nawozowa (...) i ta która jest w tej chwili przygotowywana, zbożowa i nawozowa i paliwowa i kredytowa, to łącznie 15 mld zł. Takiej kwoty nie było nigdy. Nie 10 zapowiadanych tylko 15 mld zł jest przeznaczone na pomoc" - powiedział Telus na antenie Radia Plus.

Minister poinformował też, że przygotowywane są zmiany w dopłatach na realizację ekoschematów. Chodzi i sześć działań związanych z ochroną środowiska i utrzymaniem ziemi w dobrej kulturze rolnej. Ich realizacja i związane z tym dopłaty stanowią część płatności bezpośrednich. To od rolnika zależy, czy zdecyduje się na wdrożenie ekoschematów, za które otrzyma stosowne dopłaty. Zapowiadane zmiany - zaznaczył minister - mają dotyczyć w szczególności gospodarstw o powierzchni do pięciu hektarów.

"Rada Ministrów już przyjęła obiegowo dokument, który mówi o zmianach. Szczególnie mówimy o ekoschematach dla rolników do pięciu hektarów. To musi być bardzo mocne złagodzenie tych ekoschematów" - powiedział Telus. Zapowiedział ułatwienia w dostępie do środków w ramach ekoschematów.

"Wszyscy rolnicy do pięciu hektarów, (...) którzy będą chcieli, będą mieli wypłacone ryczałtem. To znaczy, nie będą musieli wchodzić do ekoschematów" - stwierdził minister.

Poinformował, że jeżeli rolnik nie wchodził do ekoschematów to miał 118 euro dopłaty do hektara, a po wprowadzeniu zmian i zastosowaniu wypłaty ryczałtem to będzie 225 euro do hektara.