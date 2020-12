Minister rolnictwa zachęca bo bycia solidarnym z rolnikami i kupowania polskich produktów

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy ws. organizacji hodowli zwierząt

Resort rolnictwa w poniedziałek zamieścił na swoim profilu Twitterowym nagranie, w którym szef MRiRW Grzegorz Puda apeluje do kupowania polskich produktów i tym samym wsparcia rodzimych producentów.

"Zaprosiłem was do mojej kuchni, ponieważ chcę państwa zachęcić do bardzo ważnej, zwłaszcza teraz w okresie kryzysu pandemii, akcji pod hasłem +Solidarni z rolnikami+" - podkreślił na nagraniu minister.

Na filmie Puda wyjaśnił, że przygotowuje kanapkę z rodzimych produktów. Wskazał do jej zrobienia można użyć lokalnego chleba, tradycyjnych wędlin i serów.

"Coraz bliżej święta. Mam prośbę postarajcie się państwo, aby na waszym świątecznym stole były potrawy głównie z polskich produktów - świeże, zdrowe i co najważniejsze wasze tradycyjne, lokalne" - zaapelował.

Minister zauważył, że na wolnym rynku to konsument dyktuje reguły. "Bądźmy solidarni z rolnikami i producentami. Kupujmy świadomie. Kupujmy, bo polskie" - zaznaczył Puda.