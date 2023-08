30 sierpnia 2023 r. rusza nabór wniosków o pomoc dla młodych osób (w wieku do 40 lat), rozpoczynających samodzielne prowadzenie gospodarstwa - poinformował w poniedziałek minister rolnictwa Robert Telus. Premia wynosi 200 tys. zł.

Minister Telus: od 30 sierpnia nabór wniosków o pomoc dla młodych rolników. / fot. PAP/Piotr Polak

Minister Telus: od 30 sierpnia nabór wniosków o pomoc dla młodych rolników

"30 sierpnia 2023 r. rusza nabór wniosków o pomoc dla młodych osób (w wieku do 40 lat) rozpoczynających samodzielne prowadzenie gospodarstwa. Wnioski do ARiMR do 29 września br." - napisał minister rolnictwa na platformie "X".

Premia dla młodych rolników ma być przyznana w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027. Pomoc ma charakter ryczałtu i wynosi 200 tys. zł - informowała wcześniej Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Jak podała, dokumenty będzie można składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.

Agencja wskazywała, że pomoc ma charakter ryczałtu, a wypłata będzie realizowana w dwóch ratach.

O premię dla młodych rolników - zgodnie z ARiMR - mogą ubiegać się osoby fizyczne, które: w dniu złożenia wniosku będą pełnoletnie, ale nie ukończą 41. roku życia; nie rozpoczęły jeszcze prowadzenia działalności rolniczej albo rozpoczęły ją nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; mają numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący albo zobowiążą się do ich uzupełnienia; złożą biznesplan, do którego realizacji się zobowiążą.

Agencja poinformowała, iż otrzymane fundusze mogą zostać przeznaczone m.in. na: inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży; zakup nieruchomości rolnych; zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich; inwestycje w nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich; zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu i pojazdów służących wsparciu prowadzonej działalności; zakup oprogramowania komputerowego.