Projekt rozporządzenia w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych udostępnił na Twitterze minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

"Czekamy na przedłużenie zakazu importu zboża z Ukrainy! A na wypadek gdyby taka decyzja nie została podjęta jesteśmy gotowi, mamy projekt rozporządzenia do podpisu!" - zaznaczył szef MRiT.

"Do dnia 31 grudnia 2023 r. ustanawia się zakaz przywozu pochodzących lub przywożonych z terytorium Ukrainy na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów rolnych wymienionych w załączniku do rozporządzenia" - czytamy w opublikowanym projekcie.

Spod rozporządzenia wyłączona miałaby być m.in. wspólna procedura tranzytowa "pod warunkiem, że tranzyt ma się zakończyć w portach morskich w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu, Szczecinie lub Kołobrzegu lub poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej".

W projekcie zapisano, że rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 września b.r.

Zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji został wprowadzony przez Komisję Europejską na początku maja br. w wyniku porozumienia z tymi krajami w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Początkowo zakaz obowiązywał do 5 czerwca, a następnie został przedłużony do 15 września. Tranzyt zbóż przez terytoria tzw. krajów przyfrontowych jest dozwolony.

W ocenie MRiT zakaz wwozu czterech zbóż przyniósł dobre efekty w postaci znacznego wzrostu tranzytu zbóż. Według danych ministerstwa, w styczniu 2023 r. tranzyt przez Polskę pszenicy i kukurydzy łącznie wynosił 114 tys. ton, w marcu 120 tys. ton, a w czerwcu już 260 tys. ton.

We wtorek rząd przyjął uchwałę, w której wzywa Komisję Europejską do przedłużenia zakazu importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i nasion słonecznika do czasu uregulowania relacji pomiędzy Polską a Ukrainą w sektorze rolnictwa, oraz do podjęcia natychmiastowych działań, które mają wypracować rozwiązania pozwalające na stabilne i efektywne funkcjonowanie lokalnych producentów w Polsce i w Unii Europejskiej. Jeśli Komisja Europejska nie podejmie decyzji o przedłużeniu zakazu zbóż z Ukrainy po 15 września, Polska wprowadzi taki zakaz na poziomie krajowym - głosi uchwała.