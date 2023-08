Polska Wschodnia jest pod szczególną opiekę polskiego rządu, który musi dbać o mniej zamożne tereny, jak Suwałki – powiedział w sobotę minister aktywów państwowych Jacek Sasin, który symbolicznie wbił łopatę na budowie drogi w strefie przemysłowej.

Suwałki, w ramach rządowego funduszu Polski Ład, otrzymały 48 mln zł na 3-kilometrowy odcinek drogi w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Wokół przyszłej drogi jest 60 hektarów gruntów pod nowe inwestycje. Drogę wykona firma UNIBEP. Na teren budowy przyjechał w sobotę szef MAP Jacek Sasin.

"Te 60 hektarów to szansa na kolejne inwestycje i na kolejne miejsca pracy. Nie da się otworzyć tych możliwości bez stworzenia systemu drogowego. Stąd ważny etap przed nami, który zaczynamy wspólnie, rząd i samorząd. To znakomity przykład współpracy" - dodał Sasin.

Minister dodał, że Polska Wschodnia jest pod szczególną opiekę polskiego rządu. "Odrzuciliśmy politykę naszych poprzedników, politykę wspierania największych ośrodków kosztem Polski lokalnej, Polski powiatowej, takich miast jak Suwałki. Przyjęliśmy zasadę zrównoważonego rozwoju, a ona oznacza, że musimy szczególnie dbać o te tereny, które są terenami mniej zamożnymi, mniej rozwiniętymi od tej średniej polskiej, czy średnie europejskiej" - powiedział Sasin.

Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz powiedział, że jest zadowolony ze współpracy z rządowymi instytucjami i ze współpracy z samorządem województwa podlaskiego. "Cieszymy się niezmiernie z tego, że rząd polski wspiera rozwój gospodarczy tej części Polski Północno-Wschodniej, Suwałk i Suwalszczyzny" - powiedział Renkiewicz. Dodał, że dzięki środkom rządowym będzie możliwe podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Suwałk.

"Chcemy tworzyć miejsca pracy i to dobre miejsca pracy - takie, które będą dawały szansę na godne życie. Stąd cieszy mnie ta inwestycja. Ta część Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Suwałkach jest już dzisiaj ważnym kołem zamachowym dla rozwoju tego terenu" - powiedział Sasin. Dodał, że w podstrefie Suwałki pracuje ponad 3 tysiące osób i zainwestowano prawie 2 mld zł.

Minister podkreślił, że obecny rząd stawia też na pierwszym miejscu bezpieczeństwo Polaków, szczególnie w takim miejscu jak Przesmyk Suwalski. "Przykłada do tego szczególną wagę zarówno polskie państwo jak i cały Pakt Północnoatlantycki. Jest tu bezpiecznie. Jest to dobre miejsce do inwestowania. Nie ma się czego obawiać. Mówię to do wszystkich inwestorów, którzy dzisiaj może rozpatrują możliwość inwestycji tutaj w Suwałkach" - zaznaczył Sasin.

"Żeby polska mogła się rozwijać, żeby Suwałki mogły się rozwijać, muszą być bezpieczne i są bezpieczne" - powiedział szef resortu aktywów państwowych.