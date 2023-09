Musimy zbudować mechanizmy, które spowodują, że zboża z Ukrainy będą trafiały poza UE - stwierdził w środę minister rolnictwa Robert Telus. Wyraził również nadzieję, że pewne kierunki w tej kwestii będą znane po środowym spotkaniu kolegium komisarzy UE.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus zadeklarował w środę podczas konferencji prasowej po spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim, że "importu zboża po 15 września br. do Polski nie będzie". Nawiązał też do rozmów ministrów rolnictwa pięciu tzw. krajów przyfrontowych - Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier - które odbyły się we wtorek w Cordobie w Hiszpanii przed posiedzeniem nieformalnej Rady Ministrów ds. Rolnictwa Unii Europejskiej.

"Wielu ministrów mówiło o tym, że musimy zbudować mechanizmy, które spowodują, że te produkty będą jechały poza Unię Europejską. Zboża na świecie nie mamy więcej niż przed wojną i w czasie wojny ukraińskiej. Jest mniej więcej tyle samo. Tylko to zboże zmieniło drogę - (...) jedzie nie drogą czarnomorską, tylko drogą lądową. Mamy go za dużo w Europie" - stwierdził Telus.

Jak dodał, ministrowie zapewniali, że "jesteśmy razem w tej sprawie". Zastrzegł przy tym, że każdy kraj ma inne spojrzenie, inne problemy. "Umówiliśmy się na spotkanie +piątki+ z ministrem z Francji, bo też przeprowadziłem bardzo dobrą rozmowę z ministrem z Francji, który również mówił bardzo mocno o tym, że musimy budować narzędzia na przyszłość" - poinformował szef MRiRW. Podkreślił, że jego zdaniem do takiego spotkania dojdzie. "Jeszcze nie ma ustalonych szczegółów" - zaznaczył szef MRiRW.

"Dziś jest spotkanie kolegium komisarzy (UE-PAP), mam nadzieję, że pewne kierunki będą znane, może nie decyzje, ale pewne kierunki" - poinformował także minister Telus.

Pytany był też o to, czy inne kraje też mogą zablokować import zbóż z Ukrainy po 15 września br., jeśli Unia Europejska nie przedłuży zakazu jego wwozu do końca roku. "Z nieoficjalnych informacji wiem, że niektóre kraje też się bardzo mocno nad tym zastanawiają. Nie chcę o tym mówić, bo to jest decyzja każdego kraju z osobna i polityczna, i gospodarcza, i każdy podejmie swoją decyzję. My podejmiemy decyzje jedną, że importu do Polski zboża z Ukrainy po 15 września br. nie będzie" - podkreślił Telus.

Wskazał, że dopłaty do tranzytu są jednym z narzędzi budowania korytarza solidarnościowego dla tranzytu zbóż. "Jesteśmy za tym, żeby takie dopłaty Unia Europejska wprowadziła. Droga lądowa jest droższa. Jeśli chcemy być konkurencyjni, jeżeli chodzi o zboże, to tutaj musi być dopłacone, żeby to zboże nie zostawało w Polsce. KE coraz głośniej mówi, żeby to była dopłata do portu, żeby to zboże wywozić poza UE. To jest dobry kierunek" - ocenił Telus.

Zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika został wprowadzony przez Komisję Europejską na początku maja 2023 r. w wyniku porozumienia z Polską, Bułgarią, Rumunią, Słowacją i Węgrami w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Początkowo zakaz obowiązywał do 5 czerwca, a następnie został przedłużony do 15 września br. Tranzyt zbóż przez terytoria tzw. krajów przyfrontowych jest dozwolony.

W lipcu br. premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że jeśli KE nie wydłuży po 15 września zakazu wwozu zboża z Ukrainy, to Polska zamknie granicę na te towary. Szef MRiRW Robert Telus informował wtedy, że ministrowie krajów "przyfrontowych" chcą, by zakaz obowiązywał przynajmniej do końca roku.