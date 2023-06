Nie można powiedzieć, że poradziliśmy sobie całkowicie ze zbożem. To jest proces, ale jesteśmy na dobrej drodze. Już widzę nie tylko jakieś małe światełko, tylko wielkie światło w tunelu, że damy radę - powiedział PAP.PL minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus.

Szef resortu rolnictwa powiedział także, że przed żniwami opanowana jest sytuacja związana z nadwyżką zboża w Polsce, która jak przypomniał, wynosiła 4 mln ton. "Gdybyśmy wzięli pod uwagę trzy miesiące: marzec, kwiecień, maj, to 3,3 mln (ton zboża) wywieziono, i jeszcze doliczymy czerwiec, a w czerwcu to będzie na pewno więcej niż milion ton, to mamy ponad 4,5 mln ton (wyeksportowanej nadwyżki zboża - PAP)" - powiedział Telus.

"Już dzisiaj mogę powiedzieć, że to, co obiecaliśmy rolnikom, gdy zostałem ministrem, to to zostało spełnione" - dodał.

Polityk zaznaczył, że w kwestii uporania się z kryzysem zbożowym wywołanym inwazją Rosji na Ukrainę wiele zależy od działań podjętych przez organy unijne. Komisja Europejska przedłużyła do połowy września unijny zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do pięciu tzw. państw przyfrontowych: Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier.

Minister rolnictwa podkreślił, że rząd podejmuje wszelkie działania, by KE zrozumiała położenie polskich rolników. "Komisja stoi przed egzaminem z solidarności europejskiej (...), to znaczy czy wypracuje narzędzia, które spowodują, że produkty ukraińskie nie będą zostawać w przygranicznych krajach" - ocenił.

Telus przedstawił także dane dotyczące wypłaconego i realizowanego wsparcia w związku z wojną w Ukrainie. Przekazał, że wartość pomocy skierowanej do rolników przekracza już 15 mld zł. Jak ocenił, to historyczny wymiar wsparcia. Poinformował również, że ruszyła wypłata środków dla rolników sprzedających zboże.

"Od wczoraj już płyną środki na konta rolników. Przez ARiMR zostały przelane 22 mln zł. Kolejna transza, która (zostanie przelana) w poniedziałek to 50 mln. Obiecywałem rolnikom, że do końca czerwca te środki trafią na konta. I to też jest pokazanie tej wiarygodności, że umawiamy się z rolnikami, rozmawiamy z nimi i spełniamy te umowy" - podkreślił szef resortu rolnictwa.

"Działamy odpowiedzialnie" - podsumował.

Materiał dostępny także na https://wideo.pap.pl/videos/68428/ oraz na PAP.PL: https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1588258%2Ctelus-nie-mozna-powiedziec-ze-poradzilismy-sobie-calkowicie-z-kryzysem