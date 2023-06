Blisko 60 proc. nadwyżki zboża zostało skupione od rolników; zachęcam ich do dalszej sprzedaży - powiedział w niedzielę minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus w TVP1. Dodał, że od marca do maja wyeksportowano z Polski ponad 3 mln ton ziarna.

Minister rolnictwa Robert Telus w programie "Tydzień" TVP1 został zapytany o to, na jakim etapie jest opróżnianie magazynów ze zboża przed zbliżającymi się żniwami.

"Jeżeli mówimy o skupie zboża od rolników, to już nie tylko światełko, ale światło w tunelu widać. (...) blisko 60 proc. nadwyżki zboża będącego w silosach u rolników już zostało skupione" - mówił. "Zachęcam wszystkich rolników do sprzedaży zboża" - dodał.

Telus przypomniał, że rolnicy, którzy zdecydują się na sprzedaż ziarna, mogą skorzystać z rządowych dopłat; w przypadku pszenicy jest to ok. 3 tys. zł/ha.

Z informacji przekazanych przez szefa MRiRW wynika, że przez ostatnie trzy miesiące, czyli od marca do maja, wyeksportowano z Polski ponad 3 mln ton zboża. "Mówiłem wcześniej, że będzie to 4 mln ton, ale myślę, że jeżeli doliczymy do tego czerwiec, to nam się to uda" - powiedział.

Zwrócił jednocześnie uwagę na problem "firm, które kupiły kukurydzę, przede wszystkim kukurydzę mokrą, w wysokiej cenie". Wskazał, że obecnie cena kukurydzy spadła i ziarno zalega w magazynach firm, które ją kupiły. "Mówimy o firmach polskich, małych, które kupiły kukurydzę od polskiego rolnika. Szukamy rozwiązania, pomocy dla tych firm" - zapowiedział.

Program pomocowy zaaprobowany przez KE dotyczy wypłacania pomocy dla rolników między 15 kwietnia a 30 czerwca - jeśli ktoś sprzedał pszenicę między 15 kwietnia a 15 maja, to kwota dopłaty wynosi 2200 zł do ha pszenicy. Od 15 maja do 30 czerwca to jest 3025 zł do ha pszenicy.