Jak przyznał podczas wizyty na targach szef resortu rolnictwa i rozwoju wsi, obecny czas dla polskiego rolnictwa - ze względu na wojnę na Ukrainie - nie jest łatwy, ale - jak dodał - jednocześnie rozwija się ono bardzo dynamicznie.

"Te ostatnie lata, lata pandemii i wojny na Ukrainie oraz tej ekonomicznej i gospodarczej powodują, że coraz mocniej i poważniej zastanawiamy się nad tym, co jest bardzo ważne, czyli bezpieczeństwem żywnościowym. To wy rolnicy, to my rolnicy, bo również nim jestem, dbamy o bezpieczeństwo żywnościowe całego kraju" - powiedział Telus dziękując rolnikom za trud na roli oraz miłość do ziemi.

"W imieniu rządu Rzeczypospolitej chcę powiedzieć jedno: że jesteśmy z wami nie tylko na dożynkach, nie tylko na targach, nie tylko wtedy, gdy jest radośnie i miło, ale jesteśmy z wami, a może przede wszystkim wtedy, gdy jest trudno. Wtedy, gdy nasze rozmowy są pełne emocji, z wielką troską i bólem. Wtedy również jesteśmy z wami, żeby po pierwsze zdobyć wiedzę i żeby wam pomóc przetrwać ten trudny czas" - podkreślił szef MRiRW.

Dlatego - jak dodał - w związku z wojną w Ukrainie rząd przeznaczył na różnego rodzaju pomoc dla rolników 15 mld zł, z czego 10 mld zł ma trafić na polską wieś w tym roku.

"To nie jest żadne rozdawnictwo, jak niektórzy próbują to nazwać. Nie jest to rozdawnictwo, tylko patrzenie w przyszłość" - mówił Telus. Jak zaznaczył, to pomoc dla polskiego rolnika, by przetrwał trudną wojenną chwilę, "aby polskie rolnictwo po pierwsze przetrwało, po drugie się rozwijało, bo wiemy, że jest to bezpieczeństwo żywnościowe".

Szef MRiRW podczas wizyty na targach wręczył pracownikom Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, oraz rolnikom z woj. łódzkiego odznaki honorowe "Zasłużony dla Rolnictwa".

W niedzielę po południu minister Telus weźmie udział w zorganizowanym w Skierniewicach drugim wojewódzkim etapie konkursu kulinarnego Bitwa Regionów.

Odbywająca się pod patronatem resortu rolnictwa i rozwoju wsi 31. Promocyjno-Handlowa Wystawa Rolnicza Rol-Szansa 2023 organizowana jest przez piotrkowski oddział Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach. Na błoniach zamku w Bykach prezentuje się ponad 200 wystawców. To okazja do spotkania dystrybutorów maszyn rolniczych oraz środków do produkcji rolniczej, ekspertów, przedstawicieli ośrodków doradczych, hodowców oraz rolników sprzedający niskoprzetworzoną żywność.