Biznes i technologie

Minister Telus: postulujemy zakaz importu miodu i malin z Ukrainy do Polski

Autor: PAP

Data: 05-09-2023, 13:17

Polska nie zgadza się na wznowienie importu zbóż z Ukrainy po 15 września. Ponadto postulujemy, by unijnym zakazem importu do Polski zostały objęte również miód i maliny - poinformował minister Robert Telus. Szef MRiRW uczestniczy we wtorek w spotkaniu unijnych ministrów rolnictwa w Cordobie.