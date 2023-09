Z Funduszu Medycznego przekazane zostanie 295 mln zł dla Instytutu Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka, 281 mln zł trafi zaś do Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie; w sumie to 576 mln zł - poinformowała we wtorek minister zdrowia Katarzyna Sójka.

Szefowa resortu zdrowia przypomniała, że Fundusz Medyczny powstał z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy przy współpracy z rządem Mateusza Morawieckiego.

"Fundusz Medyczny w ciągu 10 lat przekaże kwotę 40 mld zł na potrzeby ochrony zdrowia. Z tego funduszu został wyodrębniony subfundusz inwestycji strategicznych, wynoszący ponad 3 mld zł, które trafią do bezpośrednio na potrzeby pediatrii w 14 dużych ośrodkach w kraju" - wskazała Sójka. Subfundusz, jak kontynuowała, zasila projekty - duże, kompleksowe, interdyscyplinarne zadania służące dzieciom.

Minister podała, że 295 mln zł trafi do Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", zaś 281 mln zł do Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. "W sumie to 576 mln zł, które trafią na potrzeby najmłodszych" - wskazała.

Środki, które trafią do Instytutu Matki i Dziecka, przeznaczone zostaną na budowę nowoczesnego budynku kliniczno-laboratoryjnego oraz modernizację istniejącego budynku klinicznego. Środki, które trafią do Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" przeznaczone zostaną na utworzenie Centrum Psychiatrii i Onkologii dla dzieci i młodzieży oraz na modernizacje i doposażenie oddziałów, poradni specjalistycznych, pracowni laboratoryjnych i opieki szpitalnej.

"To, co jest najważniejsze: są to pieniądze, które poprawią komfort, bezpieczeństwo, będą służyć najmłodszym, najmniejszym, najbardziej potrzebującym w swoich trudnych sytuacjach zdrowotnych, dzieciom" - powiedziała minister.

Szefowa Kancelarii Prezydenta RP, Grażyna Ignaczak-Bandych, w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy przekazała podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu. "Inicjatywa pana prezydenta była inicjatywą legislacyjną, ale potem trzeba było wykonać bardzo dużo trudnej pracy, żeby - zgodnie z prawem i zgodnie z potrzebami - rozdysponować te pieniądze. To była potężna praca" - powiedziała.

Szefowa Kancelarii Prezydenta RP pogratulowała beneficjentom. Wskazała też, że z leczenia w placówkach korzystają dzieci z Warszawy, ale także z całego kraju. Zaznaczyła, że blisko 600 mln to kwota niebagatelna. "Inwestycja w projekty to podniesienie poziomu usług, ale także rozszerzenie ich zakresu" - podkreśliła Ignaczak-Bandych.

"Polskie państwo działa i dzięki uszczelnieniu budżetu, dzięki temu, że polskie państwo jest efektywne, możemy przeznaczać w tym roku na ochronę zdrowia zupełnie rekordowe sumy" - podkreślił minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, który jest "jedynką" na warszawskiej liście PiS w wyborach do Sejmu.

"Wzrost nakładów na ochronę zdrowia, przypomnijmy, nastąpił z poziomu 77 mld do 170 mld zł. To jest wielkie osiągnięcie nas wszystkich, ale trzeba powiedzieć, przede wszystkim sprawnego rządu, który uszczelniwszy budżet przeznacza te olbrzymie środki - 6,5 proc. dochodu - na ochronę zdrowia i dzięki temu możemy realizować te projekty. One się same nie realizują. To jest ciężka praca" - wskazał.

Zaznaczył, że "my wciąż odbudowujemy kadrę medyczną, wzrost lekarzy w Polsce w tej chwili jest już widoczny, mamy znacznie więcej kształcących się studentów na studiach medycznych, więc to są wszystko pozytywy".

Szef MKiDN ocenił, że "dla Warszawy to jest także wielkie wsparcie". Przypomniał, że "w ostatnim czasie z rządowych funduszy, ochrona zdrowia uzyskała w Warszawie 2 mld 700 mln zł w różnych projektach, więc to jest też wielki wysiłek i poprawa dostępności do ochrony zdrowia".

Mówiąc o wzroście nakładów na psychiatrię, psychologię i pediatrię powiedział, że to są "wzrosty 100 proc., jeżeli chodzi o możliwość dostarczania tej właśnie opieki dla dzieci, dla młodzieży, zwłaszcza po pandemii. Wiemy, że występują wielkie potrzeby w tym obszarze". "Ale chciałbym zwrócić uwagę, że zarówno Ministerstwo Zdrowia, jak i Ministerstwo Edukacji, o 100 proc. podniosło nakłady na opiekę psychiatryczną i psychologiczną w szkołach" - dodał.

"To są miliardowe sumy, które są przeznaczane na te usługi" - podkreślił Gliński.

Podziękował za to, co Ministerstwo Zdrowia robi dla warszawskich szpitali. "Jako warszawiak i polityk, który Warszawą się zajmuję szczególnie, to są jednak sumy olbrzymie, 576 mln zł dla dwóch naszych priorytetowych Instytutów - Instytutu +Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka+ i Instytutu Matki i Dziecka. Dziękuję za inicjatywę i za realizację. Myślę, że warszawiacy tego potrzebują i doceniają, że staramy się bardzo intensywnie poprawiać dostępność służby zdrowia w naszym mieście" - ocenił.

Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka, dr n. med. Tomasz Maciejewski, wskazał, że dzięki środkom "będziemy mogli po raz pierwszy od wielu, wielu lat rozbudować IMiD - Instytut, który ma ponad 70-letnią tradycję w leczeniu dzieci i w profilaktyce". "Leczymy dzieci z całej Polski i z Warszawy" - zaznaczył.

"Chcemy zmienić nasze oblicze, zgodnie ze światowymi trendami. Główne zdanie to medycyna jednego dnia - na tym, w tym nowym budynku, będziemy się przede wszystkim koncentrować - jak również nowoczesne laboratoria służące przesiewowi noworodkowemu: każde dziecko, które urodzi się w Polsce, badamy pod kątem chorób rzadkich. Ta inwestycja będzie temu służyła" - zaznaczył dr. Maciejewski.