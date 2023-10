Biznes i technologie

Minister zdrowia do studentów: życzę, żebyście będąc lekarzami nie popadali w rutynę

Autor: PAP

Data: 04-10-2023, 17:01

Czek na doposażenie infrastruktury dydaktycznej na 3,5 mln zł przekazała Uniwersytetowi Medycznemu we Wrocławiu minister zdrowia Katarzyna Sójka. "Życzę, żebyście będąc lekarzami nie popadali w rutynę i zawsze +czuli+ pacjenta, lecząc go tak samo, jakbyście sami chcieli być leczeni" - powiedziała do studentów.