Minister Zdrowia: Powoli zbliżamy się do stabilizacji liczby zachorowań

Powoli zbliżamy się do stabilizacji liczby zachorowań, choć ta stabilizacja następuje przy bardzo dużej dziennej liczbie przypadków zakażeń - powiedział we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski. Zaznaczył, że rząd stara się, by rozbudowa infrastruktury medycznej stale wyprzedzała tempo rozwoju epidemii.