Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej wróci w zmienionym kształcie - zapowiedział w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski. Zmiany, jak dodał, będą dotyczyły m.in. utrzymania Centrum Monitorowania Jakości i oddzielenia od ustawy kwestii no-fault.

Szef MZ uczestniczył w Katowicach w 15. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Był gościem sesji dotyczącej finansowania systemu ochrony zdrowia.

Minister był pytany m.in. o losy ustawy o jakości w opiece zdrowotnej, która zakładała m.in. wprowadzenie obligatoryjnego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem, czyli monitorowania zdarzeń niepożądanych. 14 kwietnia Sejm nie zdołał odrzucić uchwały Senatu o odrzuceniu tej ustawy. Szef MZ podkreślał później, że jest zdeterminowany kontynuować prace nad regulacją. Jak mówił, kolejny projekt powinien się pojawić na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

W poniedziałek Adam Niedzielski stwierdził w Katowicach, że "jest to temat, którego nie może odpuścić, bo jest zbyt ważny dla pacjentów".

"Determinacja się nie zmienia. Uważam, że jest to kluczowa ustawa zmieniająca filozofię systemu, bo jak zaczniemy płacić zamiast za procedurę za jakość wykonania tej procedury, to system, który jest motywowany finansowo, będzie inaczej reagował" - powiedział minister.

Poinformował, że będą zmiany w regulacji względem poprzedniej wersji ustawy. "Chcemy wykonać gest, gest wyciągnięcia ręki czy gałązki oliwnej, jeśli chodzi o najważniejsze uwagi" - wskazał.

Dyskusje, jak dodał, dotyczyły m.in. centrum akredytacji, czyli Centrum Monitorowania Jakości. "Zdecydowaliśmy się, że w ramach poprawek będziemy chcieli oddzielić jednak funkcję instytucji akredytującej od płatnika. Ustawa nie będzie zawierała przepisów znoszących CMJ" - podał szef MZ.

Zaznaczył, że druga zmiana ma związek z dyskusją o systemie no-fault. "Dyskusja wokół ustawy pokazuje, że nie jesteśmy gotowi do decydowania w tej chwili o kształcie klauzuli no-fault, która przyciągnęła najwięcej kontrowersji. Ten temat troszeczkę oddzielimy od ustawy i poddamy go dalszej dyskusji" - wskazał Niedzielski. Do tej dyskusji, jak dodał, zaprasza wszystkie środowiska.

Idea no-fault dotyczy możliwości wynagradzania pacjentom wystąpienia u nich niepożądanych zdarzeń medycznych bez orzekania o winie medyków.

Minister Niedzielski zapowiedział również, że ustawa o jakości skupi się w tej chwili na tym, by mieć podstawy prawne do płacenia za jakość, jej mierzenia i rozliczania.

Pytany w kontekście tej regulacji, czy nie boi się kolejnej porażki, odparł, że "polityka jest taka, a nie inna, o czym brutalnie się przekonuje". "Jesteśmy w okresie, który jest coraz trudniejszy, bo zbliżają się wybory. Jest już kampania, każda okazja, by podstawić nogę, a myślę, że tak się zadziało w przypadku tej ustawy, jest dobra do tego, by zamanifestować swoje o odrębności polityczne" - powiedział.

"Ja nie jestem od tego, by zadowalać wszystkich. Nie jestem od tego, by w łatwy sposób administrować. Jestem od realizacji tematów, które czasami są kontrowersyjne (…) albo wymagają spojrzenia z szerszej perspektywy" - dodał.

Niedzielski podał, że plany zakładają, iż głosowanie nad projektem ustawy w nowym kształcie odbyło się na posiedzeniu Sejmu w maju.