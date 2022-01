Minister zdrowia: widać niepokojący wzrost zakażeń

W ciągu 5-6 dni obserwujemy systematyczne wzrosty zakażeń; oceniamy, że jest to przejściowa sytuacja spowodowana m.in. okresem świątecznym i wzrostem liczby wykonywanych testów - ocenił minister zdrowia Adam Niedzielski.

Autor: PAP

Data: 05-01-2022, 11:55

Adam Niedzielski. / fot. PTWP

Minister na konferencji prasowej w środę zwrócił uwagę na obserwowany w ostatnich dniach "niepokojący trend wzrostu zakażeń".

Covid: Systematyczne wzrosty zakażeń

"Jak porównujemy wyniki tydzień do tygodnia, to w ostatnich 5-6 dniach widzimy systematyczne wzrosty zakażeń" - powiedział. Zwrócił uwagę, że zaraportowane w środę 17,2 tys. zakażeń to ok. 10 proc. więcej niż przed tygodniem.

Niedzielski wskazał, że ten wzrost liczby zakażeń obecnie interpretowany jest "jako anomalia, a nie jako zmiana trendu". Ocenił, że jest to przejściowa sytuacja spowodowana m.in. okresem świątecznym i wzrostem liczby wykonywanych testów