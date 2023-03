Inflacja od marca będzie wyraźnie spadać - ocenił wiceminister finansów Artur Soboń w poniedziałek w Programie 1 Polskiego Radia. Jego zdaniem druga połowa roku przyniesie wyraźną presję czynników dezinflacyjnych.

"Wszystkie prognozy, nawet te najbardziej radykalne (...) mówią, że ona będzie jednocyfrowa już w tym roku" - powiedział. Dodał, że spowolnienie gospodarcze wyniesie od "ułamka procenta do dwóch procent; my szacujemy, że to będzie 1,7 wzrostu gospodarczego PKB w tym roku". Przekazał, iż w przyszłym roku inflacja wyniesie przypuszczalnie ok. 5 proc w skali roku, a wzrost gospodarczy 4 proc. PKB.