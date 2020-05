Ministerstwo Rozwoju: Co roku 120 mln zł wsparcia dla firm z budżetu przez 10 lat

- Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorców to kolejny element, który składa się na tarczę antykryzysową.

- Po pracach w Sejmie ustawa ogranicza wynagrodzenie kadry zarządzającej przedsiębiorstwa, które skorzysta z pomocy do wysokości 400 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

- Ustawa, którą właśnie uchwalił Sejm, jest częścią rządowego programu Polityki Nowej Szansy. To kolejne, z przygotowanych przez nas w ostatnich miesiącach, rozwiązań, których celem jest ochrona miejsc pracy oraz pomoc przedsiębiorstwom w utrzymaniu się na powierzchni - mówi wicepremier Jadwiga Emilewicz.

A wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur wyjaśnia: - Przygotowaliśmy instrumenty wsparcia, które pomogą przedsiębiorcom w kłopotach utrzymać płynność finansową w czasie przygotowań działań naprawczych i umożliwią ich sfinansowanie w ramach planu restrukturyzacyjnego. Przewidywane w ustawie wsparcie dla firm w kryzysie ma charakter długoterminowy.

Kto będzie mógł skorzystać z pomocy?

Adresat rozwiązań przewidzianych w ustawie to przedsiębiorcy w trudnościach, którzy są w trakcie postępowania upadłościowego lub stanęli wobec groźby likwidacji. Pomoc przeznaczona może być wyłącznie na działania restrukturyzacyjne lub wsparcie płynności finansowej, w związku z realizowaną restrukturyzacją. Wsparcie obejmie zarówno MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa.

Obowiązki przedsiębiorców ubiegających się o pomoc, jak również wniosek o wsparcie, są maksymalnie uproszczone.

Na jakie cele będzie przysługiwała pomoc?

Pomoc będzie udzielana na ratowanie, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne i restrukturyzację. Co do zasady będą to pożyczki.

W jakiej formie będzie udzielana pomoc?

- Krótkookresowe pożyczki (pomoc na ratowanie)

Wysokość pożyczki będzie każdorazowo uzależniona od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy.

Pożyczki w ramach pomocy na ratowanie będą udzielane na 6 miesięcy. Jeżeli okres lub wysokość tej pomocy okaże się niewystarczająca, przedsiębiorca z sektora MŚP będzie mógł wystąpić o dodatkową pożyczkę z puli tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego i przedłużyć tym samym okres spłaty do 18 miesięcy.