Pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości sprawdzą, czy obecne przepisy zapewniają odpowiednie bezpieczeństwo przy produkcji żywności - powiedział w środę wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.

Ministerstwo Sprawiedliwości sprawdzi procedury dot. bezpieczeństwa żywności /fot. Shutterstock

Afera paszowa

Na początku tygodnia w mediach pojawiły się informacje o firmie, która sprowadzała m.in. z Rosji i Ukrainy tłuszcz techniczny do Polski, a następnie fałszując dokumentację, sprzedawała go jako olej jadalny firmom produkującym pasze. Wśród informacji znalazły się także przypuszczenia, że w oleju mogły znajdować się trujące dioksyny. Do sprawy zatrzymano już kilka osób.

Na swoim oficjalnym profilu na Facebooku wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski zamieścił wystąpienie, na którym wspólnie z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Warchołem odniósł się do afery z importowanym tłuszczem technicznym.

Prokuratura Krajowa nadzoruje śledztwo dotyczące wprowadzania komponentów niedozwolonych do pasz. Stwarzać to może zagrożenie zarówno dla ludzi, zwierząt jak i środowiska. Dlatego jako Ministerstwo Sprawiedliwości sprawdzimy, czy obecne przepisy zapewniają takie bezpieczeństwo i czy chronią przed tego typu nadużyciami - powiedział wiceminister Warchoł.

Zagrożone bezpieczeństwo żywnościowe?

Janusz Kowalski zapewnił, że resort rolnictwa na bieżąco monitoruje sytuację. "Bezpieczeństwo Polaków, bezpieczeństwo żywnościowe jest dla nas najważniejsze" - powiedział wiceminister.

W rozmowie z PAP Paweł Podstawka, prezes Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj podkreślił, że do czasu uzyskania oficjalnych wyników badań skutków tego procederu na dostarczaną do sklepów żywność, nie ma podstaw do ostrzegania przed konsumpcją polskiego mięsa i szukania taniej sensacji.

Produkcja żywności w Polsce jest prowadzona zgodnie z surowymi normami UE. Dotyczy to także produkcji mięsa. Każdy rozsądny hodowca kupując surowce korzysta z pasz, które posiadają wymagane prawem certyfikaty, wystawiane przez uprawnione do tego laboratoria. Dodatkowe kontrole pasz i mięsa prowadzą państwowe służby weterynaryjne. W obecnej sytuacji możemy apelować o możliwie szybkie wyjaśnienie wszystkich aspektów tej afery, zanim kolejne doniesienia medialne, oparte w części na różnego rodzaju spekulacjach, uderzą w całą branżę produkcji żywności w naszym kraju - powiedział Podstawka.

Więcej kontroli żywności

Prezes organizacji drobiarzy podkreślił, że w obecnej sytuacji konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na kontrolę produktów i gotowej żywności, która jest importowana do Polski, szczególnie spoza krajów UE.