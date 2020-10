Ministerstwo Zdrowia w czwartek zaktualizuje listę powiatów z czerwonej strefy

Jak zapowiedział w środę na konferencji rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Adrusiewicz liczba powiatów objętych strefą czerwoną może wzrosnąć do ponad stu i będzie w nich "zapewne dość dużo miast". Od soboty na liście czerwonej znajduje się 6 miast: Grudziądz, Sopot, Piotrków Trybunalski, Suwałki, Kielce i Koszalin.

Dodatkowo znalazły się na niej 32 powiaty: aleksandrowski (woj. kujawsko-pomorskie); janowski, łęczyński i włodawski (woj. lubelskie); bełchatowski, wieluński (woj. łódzkie); limanowski, myślenicki, nowotarski, suski i tatrzański (w woj. małopolskie); otwocki i szydłowiecki (woj. mazowieckie); oleski (woj. opolskie); dębicki i mielecki (woj. podkarpackie); białostocki, zambrowski (woj. podlaskie); kartuski, kościerski, pucki, słupski (woj. pomorskie); kłobucki (woj. śląskie); kielecki (woj. świętokrzyskie); bartoszycki, działdowski, iławski i ostródzki (woj. warmińsko-mazurskie); krotoszyński, międzychodzki, rawicki i wolsztyński (woj. wielkopolskie).

W całej Polsce od soboty trzeba zakrywać usta i nos przy pomocy maseczki, maski, części odzieży, przyłbicy albo kasku ochronnego. Obowiązek ten dotyczy m.in. sklepów, ulic, środków komunikacji miejskiej, bulwarów, placów, promenad, parkingów leśnych, targowisk czy cmentarzy.

Natomiast maseczek nosić nie muszą dzieci do ukończenia 5. roku życia, prowadzący samochód i współpasażerowie, jeśli zamieszkują pod jednym dachem, osoby niepełnosprawne oraz takie, które mają trudności w samodzielnym włożeniem maseczki, kierowcy autobusów i maszyniści, sędziowie i trenerzy oraz osoby uprawiające sport, jeżdżący konno. Dodatkowo osoby przebywające na plaży, w lesie, zieleńcu, ogrodzie botanicznym i zabytkowym, na działce.

Dodatkowo w całym kraju w restauracjach, pubach i barach trzeba zachować bezpieczną odległość - na osobę powinny przypadać co najmniej 4 m kw. Dodatkowo w strefie czerwonej ograniczono czas pracy lokali gastronomicznych. Czynne są od 6.00 do 22.00. To ograniczenie nie dotyczy usług polegających na przygotowaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu.

Wydarzenia kulturalne w strefie czerwonej odbywają się w pomieszczeniach, w tym w klubach muzycznych i salach widowiskowo-sportowych, a także w amfiteatrach oraz muszlach koncertowych, pod warunkiem udostępnienia widzom co czwartego miejsca na widowni, w strefie żółtej co drugiego miejsca. W przypadku miejsc nieoznaczonych, na widowni musi być zachowana odległość 1,5 m między widzami, a wykorzystanych może być nie więcej niż 25 proc. miejsc. Widzowie muszą też mieć zakryte usta i nos.