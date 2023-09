Biznes i technologie

Ministrowie rolnictwa V4 oczekują wycofania skargi Ukrainy do WTO

Autor: PAP

Data: 26-09-2023, 14:19

Ministrowie rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej, którą tworzą Polska, Czechy, Węgry i Słowacja, uznali we wtorek w Znojmie w Republice Czeskiej, że wycofanie przez Ukrainę skargi do Światowej Organizacji Handlu (WTO) na embargo na zboża poprawiłoby atmosferę we wzajemnych relacjach. "Na moje pytanie, czy Ukraina wycofa skargę, minister rolnictwa Ukrainy Mykoła Solski nie odpowiedział" - podał w rozmowie z PAP polski wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik.

Ministrowie rolnictwa V4 oczekują wycofania skargi Ukrainy do WTO /fot. Unsplash, Davi Mendes