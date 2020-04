Mintel: Po pandemii marki i firmy powinny wypracować modele sprzedaży przyjazne seniorom

Restrykcje dotyczące przemieszczania się uderzyły bezpośrednio w branżę transportu i turystyki (w tym hotele, kurorty i atrakcje turystyczne). Spadek liczby podróżnych miał również wpływ na handel detaliczny i branżę gastronomiczną. Jednocześnie ograniczenia logistyczne związane z zaopatrzeniem i przemieszczaniem się spowodowały opóźnienia w dostawach zamówień online i braki w zaopatrzeniu oraz wydłużyły czas potrzebny na uzupełnienie zapasów.

Przed wybuchem zagrożenia prawie jedna trzecia starszych mieszkańców Chin deklarowała, że korzysta z mediów społecznościowych do kontaktów z rodziną i znajomymi. Jak wynika z raportu firmy Mintel na temat zwyczajów jedzeniowych chińskich konsumentów w wieku powyżej 55 lat, grupa ta wykorzystywała aplikację WeChat Moments do czerpania informacji o zdrowej żywności. Jednak zainteresowanie używaniem mediów społecznościowych do kontaktu z innymi osobami oraz do uczenia się nowych rzeczy nie przekłada się na zakupy online. Dla seniorów barierą przed zakupami w tej formie jest zbyt skomplikowany interfejs. Gdyby firmy i marki skupiły się tworzeniu przyjaznych i uproszczonych portali umożliwiających starszym osobom robienie zakupów, takich jak WeChat, mogłoby to przyczynić się do wzrostu zaangażowania i częstszego wyboru tej formy zakupów.

