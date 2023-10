Do końca roku ma zostać wydane rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska ws. opłaty produktowej - wynika z Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) MKiŚ. Opłata produktowa to rodzaj kary dla przedsiębiorców za brak realizacji celów określonych np. w tzw. ustawie kaucyjnej.

W BIP resortu klimatu i środowiska opublikowano informację ws. projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska dot. stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań. Konieczność opracowania rozporządzenia w tej sprawie wynika z m.in. przepisów noweli ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. ustawy kaucyjnej.

"Bez projektowanego rozporządzenia przedsiębiorcy nie będą znali stawek za każdy kilogram danego rodzaju odpadu opakowaniowego, który są obowiązani poddać recyklingowi oraz zebrać selektywnie, a tego nie uczynili. Tym samym nie będą w stanie obliczyć należnej opłaty produktowej" - wyjaśniono.

Zgodnie z informacją zamieszczoną w BIP rozporządzenie ma być wydane do końca roku i ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia.

Z informacji zamieszczonej w BIP wynika, że w przypadku obowiązków określonych w ustawie kaucyjnej dotyczących osiągnięcia minimalnych poziomów selektywnej zbiórki opakowań i odpadów opakowaniowych stawka opłaty produktowej dla butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych o pojemności do trzech litrów, dla puszek metalowych do jednego litra oraz dla butelek szklanych wielokrotnego użytku o pojemności do półtora litra mają wynieść - 10 gr za 1 kg za rok 2025; 1 zł za 1 kg za rok 2026, 5 zł za 1 kg za rok 2027, a także w latach następnych.

W przypadku niewywiązywania się z obowiązków dotyczących udziału wagowego tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w butelkach jednorazowego użytku na napoje o pojemności do trzech litrów, opłatę produktową określono na 1 zł za 1 kg.

System kaucyjny w Polsce ma zacząć działać od 2025 r. Do jednorazowych butelek z plastiku o pojemności do 3 litrów, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowych puszek o pojemności do 1 litra doliczona zostanie kaucja i wyniesie ona 50 gr. Kaucja będzie zwracana przy zwrocie opakowań w sklepie bez konieczności pokazania paragonu.

Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych, będą musiały odbierać puste opakowania, natomiast te o mniejszej powierzchni, będą mogły przystąpić do systemu dobrowolnie. Nieodebrana kaucja zostanie przeznaczona na finansowanie systemu kaucyjnego.

